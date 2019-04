La novela 'Oriente', de José Carlos Llop, apunta a ser el más vendido de Sant Jordi en Palma

Oriente, de José Carlos Llop, podría liderar la lista de los libros más vendidos al final de la tarde, cuando concluya la diada de Sant Jordi. La Llibreria Lluna, Rata Corner, Los Oficios terrestres, Literanta y Ramon Llull coincidían en qué era uno de los más demandados. "No nos quedan muchos", decía Miquela Torrens, de Lluna, sobre las once y media de la mañana. "Junto al de Laura Gost, es de los que más se están vendiendo", confirmaba Miquel Ferrer, de Rata Corner. "Ahora está firmando y es el que más pide la gente", afirmaban desde Los Oficios terrestres.

El autor de Oriente cumplía con su horario de firmas en los diferentes puestos, aunque en alguno llegaba tarde porque una de las cosas más interesantes de Sant Jordi es que los seguidores de los escritores tienen la oportunidad de charlar con ellos. Llop entablababa una animada conversación con dos de sus lectores antes de ir al puesto de la Ramon Llull. A este rotativo, el escritor ha dado a conocer su satisfacción en lo que va día. "Estoy muy contento", comentaba, "además, el tiempo nos acomoaña. Tengo una especie de alianza con el clima porque siempre que publico hacer buen tiempo", bromeaba. Sobre si su libro será el más vendido de este Sant Jordi, apunta que no quiere adelantarse a los acontecimientos: "Eso no se puede saber hasta que no acabe todo".

Oriente es el regreso a la novela del palmesano, después de publicar tres libros de autoficción. Este podría definirse como un tratado sobre el amor, sus devastaciones y su lenguaje. El protagonista es un docente universitario con una familia dislocada que recuerda al profesor Aschenbach de Muerte en Venecia, un personaje que trata de comprender el enamoramiento a través de la literatura amorosa.

La presidenta Francina Armengol y la consellera de Cultura Fanny Tur han sido de las primeras en hacerse con el libro del colaborador de Diario de Mallorca. "Yo he leído todo lo que ha escrito Llop. Cuando supe que publicaba me comprometí a comprarlo por Sant Jordi", comentaba Fanny Tur. Bien temprano ha cumplido su compromiso, pues poco después de las 10.30 horas de la mañana ya posaba con el volumen.