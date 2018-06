Claptone, Todd Terry y Sandy Rivera, en el Social Boutique Club de Palma

Social Boutique Club de Palma (en el Paseo Marítimo) reinventa las noches de verano con una programación semanal dando protagonismo a la pista de baile y trayendo a la isla varios de los nombres más influyentes de la música dance. Actuarán Claptone, Todd Terry, Sandy Rivera, Purple Disco Machine, Supernova, Héctor Romero, Kiko Navarro o Stefano Noferini, entre otros.

Para dar el pistoletazo de salida, Social Club recibirá el próximo día 8 de junio al reconocido dj y productor de música electrónica afincado en Berlín Claptone. Premiado en los DJ Awards del año pasado como mejor dj de house y colaborador habitual de bandas y cantantes indie como Jay Jay Johanson, Clap your hands say yeah, Peter, Bjorn and John o Kele Okereke de Bloc Party, entre otros, el misterioso dj de la máscara dorada y los guantes blancos llega a Mallorca para ofrecer un show con su particular estilo.