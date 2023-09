"Estamos aburridas y nos hacemos un test de embarazo". Así comienza uno de los vídeos más virales de TikTok. En las imágenes aparecen tres amigas, de 20 años, en un baño, frente a la cámara y con tres test de embarazo en la mano. "Yo cuando estaba aburrida me ponía los Simpson", le reprochan en los comentarios muchas personas. A la estupefacción de muchas personas ante la decisión de hacerse el test un día de aburrimiento, se suma el desenlace: dos de las pruebas salen positivas.

Tras el final apoteósico en el que dos test de embarazo muestras dos rayitas, síntoma de que dos de las chicas están esperando un bebé, llega la segunda parte de la historia. Durante varios vídeos, las tres amigas mantienen el misterio y no dicen quiénes son las que están embarazadas. Algo que ha enfadado a muchas personas que les recuerdan que quedarse embarazada "no es un juego". "Son tres niñatas y lo demuestran al hacerse un test por aburrimiento; eso es jugar y así no es la vida", les reprochan.

Ante el aluvión de mensajes negativos, Nadia Ríos, la chica que subió el vídeo, se vio obligada a dar explicaciones. "Se llama hacer contenido", empezó explicando la joven. Asegura que las tres sabían, más o menos, qué podía pasar y tenían test de embarazo en casa, por lo que decidieron hacerlos y grabarlo. Otras críticas giraban en torno a la corta edad de las protagonistas del vídeo. A lo que Nadie respondió: "Las tres tenemos 20 años y cada uno que haga con su vida lo que le de la gana". Ella es una de las chicas que esperan un bebé, tal como fue revelando en días posteriores a través de sus redes sociales.

La joven, que resultó estar embarazada, también ha publicado un vídeo en el que desvela es sexo de su bebé. Para ello organizó una fiesta con todos los familiares y documentó todo para compartirlo en su cuenta de Tiktok, que ya suma más de 200.000 seguidores.