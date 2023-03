A pesar de que acudir al Registro Civil para modificar tu sexo legalmente es un trámite que tiene varios pasos y que puede durar unos cuantos meses, un joven 'influencer' que se ha viralizado en redes sociales por afirmar que ya es "legalmente mujer".

"Acabo de llegar del registro, de solicitar mi nuevo cambio de sexo, legalmente ya soy mujer. No sabía que iba a ser tan fácil, pero ha sido bastante fácil", comienza relatando en un vídeo el influencer Fer Picón, que tiene casi 300.000 seguidores en TikTok.

"Simplemente, pedí cita, me dieron para hoy, llegué, solicité y sin ningún tipo de pregunta ni ningún tipo de duda, porque yo soy mujer, me aceptaron. Así que, legalmente, tengo los mismos derechos y libertades que una mujer porque soy mujer y si me dices algo en masculino es transfobia y te puedo meter un multazo", añade el andaluz, que ya ha acumulado más de 1.7 millones de visualizaciones en su publicación.

No, no eres mujer José Ramón, eres subnormal. A parte de que lo que comentas es un FRAUDE DE LEY. No se que pensarán en @olympeabogados pero vamos… pic.twitter.com/9cliBQI2UF — Ivn Cruz (@icruzca) 13 de marzo de 2023

El vídeo, que ha subido el joven originalmente a la red social TikTok, se ha viralizado también en Twitter, donde se muestran tres posturas completamente distintas: las personas que le apoyan, los que le critican y los que piensan que se trata de un vídeo totalmente irónico.

Entre los comentarios, Olympe abogados, unos letrados activistas a favor de los derechos de las mujeres, LGTB y las personas racializadas, han comentado que las afirmaciones de Fer Picon son "totalmente falsas y burdas", ya que "desde que se solicita la rectificación el registro te vuelve a citar a los 3 meses para que te ratifiques". "Desde ahí tienen 1 mes para resolver la solicitud", por lo que "el proceso dura mínimo 4/5 meses". "Es fraude de ley", continúan, mencionando el artículo 44 de la Ley Trans.

No lo decimos nosotros, que también, es literal el artículo 44 de la ley 👇🏽https://t.co/zreteRU3RN pic.twitter.com/m2cjxiFvMR — Olympe Abogados (@olympeabogados) 14 de marzo de 2023

¿Qué dice la Ley Trans?

Según los puntos 8 y 9 del artículo 44 de la Ley Trans, para cambiar el sexo se debe acudir al Registro Civil, solicitar la modificación en la inscripción de nacimiento y "en el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial, reiterando la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión".

Una vez se haya producido la segunda visita y "reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del Registro Civil, previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución sobre la rectificación registral, solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia".

Por ello, es imposible que en el plazo que ha pasado desde que se ha aprobado la ley hasta hoy en día, una persona haya cambiado su sexo.