Anunciar tu negocio en Internet es una arma de doble filo: puede ayudarte mucho a darlo a conocer y expandirte, pero también te enfrentas a las reseñas.

Las opiniones de los clientes (y en ocasiones, de personas que ni siquiera han pisado tu negocio, como es el caso de este bar en Santa María) son muy importantes porque son una de las caras más visibles e importantes de las empresas porque son los que o te recomendarán o hundirán tu empresa.

Cuando uno lo hace bien, lo sabe, las reseñas lo reflejan, los clientes se van contentos y la facturación sube. Aun así, hay que tener mucho cuidado con las reseñas negativas porque cuando uno sale insatisfecho de un lugar, siempre encuentra tiempo para opinar, pero si has salido encantado, raramente se dedican unos minutos a ello.

Por eso es crucial incitar a los clientes a comentar en Google Reviews o TripAdvisor. A pesar de todos los esfuerzos que hagas, siempre habrá algún cliente que pondrá una reseña negativa porque sí, sin sentido, malintencionada y de mal gusto.

Al recibirlas, muchos dueños deciden ignorarlo y no contestar, pero otros se lanzan a defender su trabajo, como es el caso del restaurante 'The Venetian Palace', ubicada en Palmanova, que cuenta con una media de 5 estrellas y 415 opiniones en TripAdvisor.

Está ubicado en la lista de los mejores restaurantes de Mallorca, concretamente en el quinto puesto, se dedica a la comida italiana y cuenta con una gran variedad de platos.

De las 415 opiniones que tiene el restaurante, tan solo 13 son 'pésimas' o 'malas', el resto son todas 'excelentes' y 'muy buenas'. De hecho, casi todas las malas reseñas tienen respuesta del dueño y son bastante exhaustivas, concretando cada detalle de la visita de los clientes.

La mala reseña, "borde con los clientes"

Una reseña escrita el 17 de agosto de 2022 en TripAdvisor que se titula "borde con los clientes" detalla que se aventuraron a probar el restaurante por los comentarios positivos y que al llegar, un camarero "vestido de negro que no tenía pelo" les contestó muy borde "y con pocas ganas" de que entraran al local. El camarero les indicó que solo servían pizza, a lo que ellos contestaron que habían visto la carta y que había más platos.

Según la reseña, el camarero, "un borde en toda regla y con pocas ganas de atender a los clientes que se desplazaron hasta Palmanova exclusivamente para ir a su negocio" contestó: "¿También has visto en Internet que a partir de las 7 solo hacemos pizza?".

La contestación del dueño, "su reseña es falsa, llena de malicia y odio"

"Lamentable su falsa reseña malintencionada", comienza. El camarero que menciona, al parecer, tenía una bandeja "pesadísima" con cinco cócteles que se tenía que servir en una mesa grande de la parte delantera de la terraza. "Usted no tuvo ningún reguardo, gritaba maleducadamente y prepotentemente sin decir 'hola, disculpe, ¿está ocupado?'", critica el dueño. También expone que el cliente trató a los turistas a los que el camarero iba a servir "como si no fueran nada" y que el camarero, "para no ser descortés mientras servía a otros clientes" le dijo que durante las noches con eventos deportivos solo se sirven pizzas", tal y como lo explicaba un cartel que tenían en el establecimiento, algo que también está especificado en Internet.

"Usted, siempre cínicamente, provocando y gritando para superar la música y el rumor de los demás clientes al hablar, ha dicho que 'en internet figuran otras comidas' y, señalando a su derecha, gritaba amenazando que irían a otro negocio que era mejor que el nuestro", expone el dueño. Según comenta, el camarero, "con la mucha paciencia que o caracteriza", aún sirviendo a los turistas, les repitió a los clientes que tal y como había leído en internet que "por las noches y cuando hay deporte solo sirven pizzas" y que no era necesario "amenazar ni extorsionar" a nadie, por lo que "era libre de ir a donde quisiera". Añade, incluso, que los demás clientes "se reían de su forma de gritar" y que exclamaban "está loca, es increíble" en inglés.

"Su extraño comportamiento denotaba que lo único que buscaba era irritar y estresar al camarero mientras servía", añade. "No eran animales, eran cinco personas con dos niños y el camarero. Ni a los animales se les grita y se les trata así", escribió el dueño, acusando a la clienta de maleducada. Según cuenta, la mujer ni siquiera entró al bar y "montó una escena como si estuviéramos en medio del campo, gritando desde casi 3, 4 metros de distancia, molestando también al personal que vendía helado y a los clientes que lo compraban, que en ese momento eran muchos".

"Vergüenza. Todo un cachondeo", denuncia el dueño, que cree que lo único que quería la clienta era molestar a los trabajadores. "Su reseña es falsa, llena de malicia y odio", añade. "Analizando su proceder anormal comparado con una mujer, una clienta o turista normal, demuestra que por iniciativa propia o mandado por un tercero, su objetivo era montar una comedia para justificar la reseña negativa y bajar la puntuación alta en las redes".

El dueño insiste en que en su establecimiento "trabajan todo el día, todos los días y con muchas ganas, fuerza de voluntad y muchísimo sacrificio", algo que ella ha querido tirar por tierra con su opinión de una estrella y que, además, fue "maleducada e irrespetuosa". "Penosamente borde su comportamiento extorsionador", sentencia.