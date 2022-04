La opinión de la Adriana Abenia sobre la obesidad con intención de generar un debate en su cuenta de Instagram ha generado un gran revuelvo en las redes sociales.

La presentadora publicó en sus historias de Instagram la imagen de un anuncio de bañadores de la marca Roxy en el que se muestran cuatro mujeres con distintos tipos de cuerpos, entre ellos, una de talla grande.

Bajo la fotografía, un gran párrafo de texto expresaba la opinión de Abenia sobre esta publicidad:

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", opina.

"Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", sentenció.

Tras esta publicación, Adriana dejó espacio a sus seguidores para generar un debate al rededor de sus declaraciones, algo que provocó toda una oleada de comentarios tanto de personas que apoyan su postura como de las que la critican.

El periodista Antonio Rossi, el modelo Javier de Miquel, el presentador Óscar Martínez o la periodista Sara Gil han sido algunos de los famosos que han apoyado a Abenia.

La obesidad es una enfermedad. Y hay que ser consciente que igual de peligroso es mostrar cuerpos insanos por extrema delgadez como obesos. (El Gob esta tomando medidas como gravar bebidas azucaradas)

Bien amiga, bien por generar el debate. Siento lo que has recibido. ❤️ https://t.co/1Qa49kAMDg — Antonio Rossi (@antoniorossi) 25 de abril de 2022

Por el contrario, el influencer Malbert, la youtuber Miren Jaurne y la actriz Tania Llasera han criticado su postura a través de las redes sociales.

Cuando te molesta que una gorda salga en bikini en un anuncio porque crees que fomenta malos hábitos pero NO te parece mal que tú siendo persona normativa consumas ultraprocesados altos en azúcares y eso NO TE MOLESTA NI TE PREOCUPA, igual lo que tú tienes es GORDOFOBIA. pic.twitter.com/A9KzrDwo6g — MALBERT (@ItsMalbert) 25 de abril de 2022

Respuesta de Tania Llasera

La actriz Tania Llasera quiso responder a Adriana, también a través de su cuenta de Instagram, y opinó que la presentadora estaba haciendo "demagogia barata, estigmatizando el peso como poco saludable o poco atractivo". También reivindicó la salud mental e insistió en la importancia de estos anuncios porque "miles y millones de niñas se ven por fin representadas y validadas".

No es la primera vez que Llasera se muestra a favor de la aceptación de los cuerpos en las redes sociales. Hace unos meses, la actriz se quejó del tallaje de las marcas de ropa.

La influencer explicó que llevaba cinco años sin ir a las tiendas de Zara porque no le "cabía nada". "Me cabreé porque tampoco estoy yo como para que no me quepa nada", expresó. Tania, tras comprar una nueva prenda, ha querido hacer pública su queja por tener que usar "la talla más grande que hay". "¿En qué mundo cabe? Estamos creando problemas en la gente joven", aseguró.

El vídeo respuesta de Adriana Abenia con respecto a la polémica: "Soy la primera que lleva a cuestas el lema body positive"

Tras la polémica, la presentadora ha publicado un vídeo explicándose, en el que se alegra de que "por fin haya más tallas" pero insiste en la peligrosidad tanto de glorificar "cuerpos famélicos" y de hacerlo con los obesos. "Ahora resulta que no se puede cuestionar si el modelo contrario es insano", insiste.

También asegura que "el mensaje que lanzamos a la sociedad sobre la obesidad adulta e infantil, no es el más adecuado" pero que los que la conocen saben que defiende la aceptación de los cuerpos: "soy la primera que lleva a cuestas el lema body positive".

Adriana ha compartido que ha recibido cientos de mensajes de insultos y amenazas de muerte para ella y para su familia, por lo que, dice, está replanteándose dejar las redes sociales: "Me da mucha pena que ya no se puede discutir ni dar opiniones en las redes sin que te apaleen".