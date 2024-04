1

(La frase del títol és de Xim d’Aixa, amic que fou i poeta). La imatge que avui il·lustra aquest passeig, mostra el grau de deixadesa que tenen algunes administracions respecte el seu patrimoni, o si més no, respecte detalls patrimonials que adornen els seus edificis. La fotografia mostra la bústia que hi ha a l’exterior de l’edifici de Correus de Palma. Cert que ja no s’utilitza, però hi és i per tant hauria de ser tractada millor. Tant costa netejar-la i donar una mica més de brillantor al metall?

Bústia de correus a Palma. / Lluisa Planas

Però què podem esperar d’una empresa de serveis que funciona com funciona, posant com a prioritari la paqueteria per davant altres enviaments, no sia cosa que les empreses de venda porta a porta els facin perdre mercat. No és Correus un servei públic? Jo mateix he comprovat aquesta deixadesa, mirau: estic subscrit a diferents revistes i setmanaris de Premsa Forana. Puc dir que en poques i contades ocasions m’arriben els exemplars abans que hagi sortit el següent número, en canvi, si he comanat un llibre a una editorial, m’arriba, per Correu, en uns pocs dies. De Felanitx a Palma més d’una setmana, de Barcelona a Palma, dos dies. I és que, segons me diuen els carters, mai no es substitueixen les baixes laborals ni les vacances i, per tant, els que queden tenen ordres de prioritzar els paquets, front a altres comunicacions. A correus no corren o corren només a favor d’algunes causes.

