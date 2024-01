Una contralt versàtil

El dia de Sant Sebastià ens despertàrem amb la notícia de la mort, el dia anterior, de la polonesa Ewa Podles a Varsòvia, la seva ciutat natal. Fous, sens dubte una de les grans veus de la seva època, dins la seva tessitura, la de contralt.

Era molt jove, massa jove. Tenia 71 anys. I tot i que en aquesta edat ja no hauria interpretat òperes completes, sí que encara l’hauríem pogut escoltar en recitals.

De Podles, però, ens queden els seus nombrosos enregistraments, tant del repertori barroc (Haendel), clàssic (Mozart), romàntic (Rossini, Txaikovski) i del segle XX (Strauss).

Ara bé, si hi ha un rol en el qual era superior a les demés dives del seu temps era el d’Erda de l’”Anell del Nibelung” wagnerià. Ella era la vertadera deessa de la Terra, una Erda capaç d’enfrontar-se com ningú, cara a cara al deu suprem, Wotan. Ho vàrem poder comprova fa deu anys, quan cantà aquest paper a la producció de “L’Or del Rin” en el Liceu de Barcelona. Sensacional. No debades el teatre li va atorgar la Medalla d’or.

I per acabar aquest comentari, permeteu-me que us recomani l’enregistrament que de la “Tercera Simfonia” de Gustav Mahler va fer Ewa Podles amb l’Orquestra Nacional de Ràdio Polonesa, amb Antoni Wit, un director també polonès que hem tengut ocasió de poder veure i saludar a Mallorca en diverses ocasions.