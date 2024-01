Viages i sentiments

Per a l’autor Venècia és città dell’anima, el lloc on va viure part de la seva vida i va haver de deixar, perquè aquest paradís, posa a prova la resistència física dels que l’habiten, el seu cor dèbil no tenia forces per a l’exercici que implica viure a la ciutat, sempre a peu, els darrers anys la ciutat es va imposar i Valeri va fer l’últim alè lluny de la seva città dell’anima.

Ens han presentat Venècia infinitat de grans noms de la literatura universal, moltes vegades hem llegit una part de Henry James, com un fragment que ens porta al compromís de fer aquell recorregut o aquella visita que ens descriu, la llista de propostes de visita que ens han fet els escriptors és interminable; de la mà del traductor Juan José Delgado Gelabert hem conegut Henry de Regnier i hem gaudit d’acompanyar, un altre venecià dell’anima. El llibre que tenim a les mans, ens porta per llocs que coneixem, perquè ens han acollit o perquè estan fixats a la nostra memòria de lectors; el recorregut, guiats per Diego Valeri, l’entenem com al màxim privilegi. Sortim a la Llacuna i ens deixem dur per Giudecca, el Lido, Murano, Burano, Torcello, llocs que ens han acollit en les nostres visites i que han representat un respir en la nostra tensió de viatgers, ens han permès moments de serena contemplació. Valeri s’inspira en paraules que Dante dedica a Beatrice: «Si se continúa escribiendo de Venecia no es, por tanto, porque se espere «sua laude finire» sino únicamente «para desahogar la mente». Una vegada més, la nostra gratitud a Juan José Delgado Gelabert per la introducció i les fotografies, magnífiques. No podem quedar indiferents davant tanta autenticitat per part de l’autor i de la profunda implicació en la seva tasca per part del traductor. Una relectura a la qual tornarem.