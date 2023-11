Matemàtiques i cinema

1. Dissabte de la setmana passada, amb un grup de felanitxers i a través de la Federació d’Associacions de veïnats, vàrem fer una passejada pel centre de Palma, amb ulls matemàtics. Començàrem a Cort per posar en valor els sistema de numeració, tot i que també ens vàrem entretenir cercant els fòssils d’eriçons que hi ha a la pedra dels dos escalons del banc del “si no fos”. A Santa Eulàlia parlàrem dels rellotges de sol i de na Peix frit. A la basílica de Sant Francesc i davant el sepulcre del savi, ens acostàrem a la figura de Ramon Llull, considerat matemàtic per la universitat escocesa de Sant Andrews. De Llull ens acostàrem a un altre dels grans noms nostres: Jafudà Cresques; i dels mapes als cràters de la Lluna a través de Vicenç Mut, professor a Montission. Al final, la passejada acabà davant la Seu, havent passat pels Banys Àrabs. Poc més d’hora i mitja entretinguda i amb bona companyia.

2. I de les matemàtiques passam al cinema, ja que avui mateix comença a la seu del Col·legi d’advocats de Balears un nou cicle de Cinema Jurídic. Juan Pedro Yllanes presentarà “Nader y Simin. Una separación”. I pels propers dijous de novembre, sempre a les 18.30h i gratuït, la programació ens permetrà veure obres com “Fuego en el cuertpo”, “El oficial y el espia”, “Testigo de cargo” y “Argentina 1985”, pel·lícules presentades per Raquel Aguiló, Frederic Ruíz, Joan Feliu i Ladislao Roig, respectivament.