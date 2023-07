La poesia vibrà al vinyet de can Pau

El passat dimarts 18 de juliol, el celler Jaume de Puntiró de Santa Maria del Camí congregà a prop de 500 persones a la vinya de can Pau a l’edició de Poesia al vinyet. El lema era “Flaire jove”, ja que quatre poetes joves mallorquins recitaren els seus poemes en una nit d’altes temperatures. Els poetes: Cecilia Navarrro Frau (Llucmajor, 2002), Jeroni Mas Fiol (Sa Casa Blanca, 2002), Clara Fiol Dols (Palma, 1995) i Miquel Angel Adrover Perelló (Campos, 1995). Tots guardonats i amb poemaris publicats.

Les seves veus declamaren uns poemes íntims, d’altre de festius, alguns de provocadors, insinuadors, reflexius. Recitats amb potència, en calma, alguns cantants, d’altres interpretats. Quatre paraules joves plenes d’intensitat que ompliren de paraules els pàmpols del vinyet, acaronant els raïms verds.

Entre les lectures dels poemes s’intercalaren peces musicals de la Vinyòvol Band, amb músics provinents de la Banda de Santa Maria , dirigits per Bernat Gelabert. La Vinyòvol està formada per 7 saxos, 1 clarinet, 1 baix i bateria. També les joves santamarieres Paula Mir i Maria de la Pau Rodríguez interpretaren “Boig per tu” de Sau.

Enguany és el centenari de mossén Josep Capó i Joan (1923-1996), historiador local i un dels socis fundadors l’any 1962 de l’Obra Cultural Balear. Per aquest motiu els poetes varen llegir textos escrits per Josep Capó, que parlen del compromís amb la llengua i el país. L’acte va cocloure amb un tast del vi blanc de Jaume de Puntiró de l’anyada del 2022. Un vi groc pàl·lid amb reflexos verdosos, brillant, s’aprecia un important cabdal aromàtic. D’aromes primaris, de fruites verdes: poma, albercoc i melicotó; amb fons de fruits secs: cireres, panses i albercocs. En bocam es fresc, viu i harmoniòs, molt equilibrat amb un final de boca llarg i agradable.