AA. VV

Dolmen. 32 euros.

Este volumen incluye una selección de más de cincuenta historias románticas, inéditas en España hasta la fecha, publicadas originalmente en el Reino Unido durante los años 50, 60 y 70, en publicaciones como clásicas como Valentine, Mirabelle, Mates o Marilyn, ilustradas por autores icónicos españoles como Purita Campos, Carlos Ezquerra, Pepe Gonzalez y más.

Diari d’un confinament

Elva Vázquez Lombardia

Saïm edicions. 12,30 euros.

Aquest confinament ha donat molt de si. Hi ha qui ha après a fer pa, alguns han practicat esport per sobre de les seves possibilitats, d’altres han col·leccionat paper de vàter, els més creatius han dissenyat mascaretes i qui més qui menys s’ha fet un tip d’aplaudir... I hi ha qui ha fet tot això i molt més: un diari il·lustrat! L’Elva Lombardía vol ser la veu de la seva generació.

Desconexión

Roisin Kiberd

Alpha Decay. 22,50 €.

Internet forma parte ineludible de nuestras vidas, lo que provoca todo tipo de nuevas situaciones y estados emocionales. Algunos son positivos: el acceso a la información, las posibilidades de comunicación, la optimización en los procesos de trabajo... Pero, a la vez, la vida online se ha convertido en una clara fuente de insatisfacción, trastornos y problemas para mucha gente, y de eso trata este ensayo.

Ellos

Kay Dick

Automática Editorial. 17 €.

Publicada por primera vez en 1977, la reedición en el mundo anglosajón de esta joya de la narrativa distópica ha vuelto a reivindicar la obra de Kay Dick, una de las voces más modernas y originales de su época. Ambientada en las ondulantes colinas e inhóspitas playas de la costa sur de Inglaterra, esta inquietante novela describe una sociedad en la que la insulsa conformidad domina con terror el día a día.

Pequeño manual filosófico para personas emotivas

Ilaria Gaspari

Paidós. 18,90 €.

La filósofa italiana Ilaria Gaspari realiza un recorrido a través de algunas de nuestras emociones, como la nostalgia, la angustia, la envidia, el remordimiento, los celos, la antipatía y la gratitud, en una guía que, ante todo, nos muestra que las palabras que utilizamos para expresar nuestros males tienen una historia: la de todas las personas que las han vivido, dicho, cantado, estudiado.

Una mujer furiosa

Antonio Fontana

Siruela. 19,95 €

La nueva novela de Antonio Fontana nos sumerge en una absorbente trama donde la luz de los veraneos interminables de la niñez va dando paso a la oscuridad de los remordimientos y de las culpas sin culpable. Santi Alarcón, el protagonista, no sabe por dónde empezar a contar su infancia. Elija el momento que elija para tirar del hilo de su memoria, el resultado es un doble retrato: de España y de su familia.

Días simétricos

Bob Pop

Alfaguara. 19,90 €.

En su nuevo libro, que es, en realidad, su diario más personal, Bob Pop firma una defensa feroz de la memoria y del derecho a la posteridad. Un relato tan crudo como lleno de estallidos de esplendor sobre la vida real, el dolor físico y emocional y una insaciable curiosidad intelectual. Y un homenaje, también, a todos los creadores que le han inspirado.