Els descobriments han permès un coneixement més precís de la història de Cabrera, des de temps prehistòrics fins als nostres dies. Els més rellevants pertanyen a dues èpoques ben diferents: la del monestir i la de l’empresonament de les tropes napoleòniques derrotades a Bailèn. Hi trobam també una edificació del segle VII dC, corresponent a un monestir.

Y ellas fueron las primeras

Tomeu Català

Disset, 20 euros

Para Jesús, las prostitutas son las primeras en el Reino de Dios, junto con los pecadores. Pero, ¿quiénes eran ellas? A partir de esta pregunta, Tomeu Català reflexiona en torno a la prostitución en el sistema patriarcal en el que históricamente se ha dado, y sintetiza la visión que de la mujer tenían el mundo homérico, el helenista, el romano, el judío y la Palestina de Jesús.

Estrella del desierto

Michael Connelly

AdN

20,95 euros

Ha pasado un año desde que la detective Renée Ballard abandonó el cuerpo de policía cansada de la misoginia, la desmoralización y una burocracia interminable. Pero, después de que el jefe de policía en persona le diga que puede elegir su propio destino en el departamento, Ballard recupera su placa para reconstruir la Unidad de Casos Abiertos en la codiciada División de Robos y Homicidios.

No con un estallido

Patricia Capdevila

De Conatus

19,90 euros

La protagonista de la primera novela de Patricia Capdevila hace tiempo que ha dejado atrás el barrio, pero lo que no puede dejar atrás es una sutil sensación de incomodidad, de no pertenencia, de exclusión. Sin retrato social ni costumbrismo de periferia, No con un estallido narra la experiencia desarraigada de Carla, la forma en la que su desclasamiento la enfrenta de nuevo al origen.

Diario del ladrón

Jean Genet

Cabaret Voltaire

21,95 euros

En 2021, Diario del ladrón se reeditó en Francia siguiendo el texto original de 1948 y recuperando términos, frases y hasta párrafos censurados en su momento por pornográficos. Es por ello que se hacía urgente una nueva traducción de este monumento poético y erótico de la literatura del siglo XX también en español, un deseo hecho ahora realidad gracias a la editorial Cabaret Voltaire.

Los postigos verdes

Simenon

Anagrama / Acantilado

14,90 euros

Cuando Émile Maugin, un célebre actor veterano, descubre que un problema cardíaco amenaza seriamente su salud, decide reflexionar sobre su vida. Soberbio, brusco y cínico, aunque en el fondo generoso, reina como un tirano sobre el pequeño grupo de devotos súbditos que lo rodean, incluida Alice, su jovencísima segunda esposa. El miedo a la muerte, sin embargo, se cierne sobre él.

La sangre de la virgen

Sammy Harkham

Fulgencio Pimentel

35 euros

California. 1971. Un joven trata de abrirse camino en la industria del cine de terror y bajo presupuesto. Dividido entre el desorden de su vida familiar y sus escarceos en la vida disipada propia de la profesión, la frustrante realidad de sus posibilidades en el oficio entra en pugna con sus aspiraciones como artista, mientras los acontecimientos se suceden guiados por la fatalidad y también por una cierta banalidad.