Cultura en moviment

La setmana passada vaig tenir ocasió de participar en dues activitats de divulgació matemàtica: una a Felanitx i per una vintena de mestres de diferents comunitats autònomes que havien vengut convidats pel Ministerio de educación com a part d’un intercanvi amb col·legues del Centre Joan Capó. Amb ells i a proposta de na Margalida Massutí vàrem parlar i jugar entorn a la Música i les Matemàtiques. L’altra activitat va tenir lloc a Palma, també promoguda per felanitxers, en concret l’Associació de veïnats, amb Joan Mestre al davant. Junts vàrem fer una passejada pel centre de la ciutat amb ulls matemàtics. Una activitat que va idear la Societat Balear de Matemàtiques fa anys i que me va mostrar Josep Lluis Pol, el qual, per cert, també ha dirigit, durant dos dissabtes, una passejada pel barri de Pere Garau, amb ulls científics.

02 Música

Des del Col·legi d’Arquitectes em convidaren a presentar una pel·lícula, que va produir la BBC de Londres, i en la qual es mostra com va ser l’assaig general de la Tercera Simfonia de Beethoven a Viena. El títol, Eroica. Aquesta sessió al col·legi va inaugurar un cicle que de manera bimestral proposarà la visió de l’arquitectura amb ulls cinematogràfics. Bona iniciativa.