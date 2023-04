Llibreries | Quart Creixent

Carrer d’en Rubí, 5 07002. Palma

La llibreria Quart Creixent va ser fundada el 1982 per Antoni Artigues Bonet, Jaume Corbera Pou i Maria Pons Adrover. Antoni i Jaume eren professors de català, i Maria era mestra, però havia estat llibretera i en aquell moment no tenia feina. Tots tres decidiren fundar Quart Creixent amb la intenció que fos una llibreria dedicada exclusivament al llibre en català, amb una secció important de llibre infantil i juvenil. Al cap de poc s’hi afegiren Arnau Amer i Mª Dolors Fernández, i una mica després Miquel Serra i Jerònia Oliver.

El llibre en català era aleshores minoritari a les llibreries d’aquí: per tot era una part menor del conjunt d’obres que s’oferien. Quart Creixent volia donar al llibre en català la normalitat que no tenia a cap altra banda i que la llengua no tenia dins la societat. El caràcter reivindicatiu de la llibreria es manifestà no només en la llengua dels llibres, sinó també en els actes que s’hi organitzaven, entre els quals la vindicació feminista: inaugurada el febrer amb Joan Brossa, de llavors ençà, els actes que s’hi han fet han tengut el mateix compromís amb la llengua i la cultura del país, amb el territori i amb els drets socials.