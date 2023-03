Un infant curiós

Llorenç Riber, poeta, professor, traductor de clàssics grecs i llatins i sacerdot. Per aquesta relectura hem triat l’edició del 2007, editat per La Magrana, on hem contat amb la contribució de l’excel·lent pròleg del professor Damià Pons, la nostra gratitud, les seves paraules ens ajuden a entendre les circumstàncies de la vida i l’obra de l’autor.

La família, els primers anys a Campanet, el paisatge, la vida quotidiana d’un infant que creix amb ulls que ho capten tot. Els inicis a la lletra impresa: ...»Allò dels anys infantils, llunyans i nàufrags, ha sobrenedat en mi, és per ventura la part millor de mi mateix. Quantes i quantes són les coses que he hagut de desaprendre de les apreses en les fulles mortes! I, en canvi, quantes coses dec a l’ensenyança de les fulles vives!. pàg. 65 Coneixem els tres oncles: el rabelesià, el volterià i el místic, que representen diferents opcions d’habitar el món. La vida dels blauets al Monestir de Lluc, la natura i l’estudi, l’any litúrgic, la primera visió de l’horitzó, la descripció de l’entorn, les passejades primaverals, l’acollida dels pagesos als blauets, quan demanaven un poc d’aigua i els hi oferien el millor del seu rebost, quan el col·legial major dona les gràcies, el pagès humil respon: «-Senyor perdoni la poquedat...» Els primers llibres fonamentals: ...»Tres llibres han passat per la meva ànima i l’han llaurada com si fos un camp i l’han deixada sembrada i fèrtil.» pàg.121 Són: els Salms de David; les Converses Tusculanes de Ciceró; Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Com sempre que tornem a una obra que ens ha deixat un record excepcional, en cada lectura trobem nous moments per emfatitzar, moments que en la lectura anterior van quedar eclipsats, tanquem el llibre amb la seguretat que hi tornarem.