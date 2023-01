Locos cacharros

Es un trabajador incansable. Mantiene un pie en las grandes compañías, donde factura incontables cómics con los personajes más populares. Y otro en proyectos alternativos, como sus ya mencionadas colaboraciones con Faust. Ahora presenta Not all robots, una fantasía ambientada en un futuro cercano en la que robots y humanos luchan por el control de la sociedad. Contiene algunas ideas interesantes, como esos robots neuróticos que se preguntan por el sentido de la vida y desprecian a sus «amos» humanos o esa familia aterrorizada por el robot que se supone está a su servicio. Deodato aporta su eficacia habitual, diseñando innumerables robots de formas variadas y levantando un mundo distópico creíble, físico y cercano. Mantiene la retícula de página que caracterizó sus últimas obras, con viñetas fragmentadas por los márgenes y una constante sensación de que las imágenes se prolongan más allá de los límites de la plancha. Todo eso está bien pero el guión tiene un problema insalvable: todos hablan mucho. Russell se pone serio y a través de debates en televisión o de parrafadas de los protagonistas, intenta ofrecer los diversos ángulos del asunto. Los robots tienen fallos pero los hombres no lo habían hecho mejor, abocando al planeta a un verdadero abismo ecológico. Así que la pregunta es ¿quién tiene más derecho a vivir? ¿Deben perecer los robots para que la humanidad pueda seguir viviendo? Para aumentar la presión aparece una nueva generación de androides, más amables con los humanos y que acaban de desquiciar a los viejos robots, que ven cómo los despiden para colocar los nuevos modelos. Ya digo, el álbum contiene unas cuantas ideas interesantes... presentadas de la forma más pesada posible. El protagonista, ese padre de familia incapaz de pensar por sí mismo, es insufriblemente pasivo. Tampoco son mejores sus hijos que se suman a la resistencia humana, ni su robot personal que fabrica armas en el sótano. Todos están ocupados, en palabras de Blake Snyder, en «largar la trama», verbalizar aquellos aspectos del argumento que el guionista no se ha tomado la molestia de dramatizar. El resultado es que se hace muy cuesta arriba concluir la lectura.

Thanos, el regreso no es mejor. Aquí el guión lo escribe Lemire, uno de esos escritores sobrevalorados del que no consigo leer una historia que me interese un poco. En este caso lo tenía difícil. Los que leímos las aventuras originales de Thanos y el Capitán Marvel, sabemos que esa etapa es difícil de superar. Lemire juega con aquellos personajes pero se queda muy lejos de la peculiar mezcla de locura y épica cósmica conseguida por Starlin. Deodato cumple su papel y nos brinda un Thanos convincente. Pero el guión se limita a plantear un muy prolongado asesinato del padre que, al final, ni nos interesa ni plantea nada nuevo para un personaje tan explorado y reinventado como el titán loco. Como en el caso de «Not all robots», el resultado final es aburrimiento. Concluimos la lectura por pura inercia y tan pronto cerramos el volumen olvidamos olímpicamente su contenido. ¡Por favor, Mike, vuelve con Christa Faust! Ella sí que tiene cosas que contar.