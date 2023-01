Matemàgiques

XEIX

Si la Societat Balear de Matemàtiques no existís l’hauríem de crear, ja que ens mancaria una de les branques del saber científic que és el de la seva difusió de tal manera que no quedi només en aules i laboratoris sinó que arribi al carrer. I XEIX (que és el nom que té la nostra Societat Balear dels nombres) ho fa: molt bé i amb empenta. A aquesta Societat científica li devem moltes coses, entre les quals l’èxit de les convocatòries que cada onze de l’onze i dos del dos omplen La Seu per veure el cromàtic Vuit.

Exposició

A patir d’avui, 12 de gener i fins l’11 de febrer, es podrà visitar al Centre Cultural de la Misericòrdia una exposició elaborada pel CentMat (Centre d’Aprenentatges CientíficoMatemàtic) i amb l’assessorament de XEIX, titulada: Idees Rodones i que és la tercera proposta del CentMat, després de l’exposició que va tenir lloc el 2020 amb el títol Prohibit no tocar i de l’exposició elaborada l’any passat titulada Quadrant Idees. L’exposició va acompanyada d’una gran quantitat d’activitats paral·leles que podeu trobar a la pàgina web de XEIX: sbm@xeix.org. Per assistir a alguna d’aquestes activitats és important apuntar-s’hi prèviament. I no penseu que és una exposició escolar, és per a tothm!