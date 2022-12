Vos heu fet mai la pregunta: Pot la ciència explicar els mites? Sí, els mites que, tot i haver sorgit durant l’època de la Grècia i la Roma clàssiques, encara ara perduren, si més no, en el col·lectiu i com a metàfores de situacions i fets concrets. Aquells mites que ens relacionen el foc, l’aigua, l’amor i tantrs altres coses, amb la divinitat.

Vos heu fet mai, deman, quina relació tenen amb la vida? Què s’amaga darrera cada un dels mites?

Segurament sí que vos ho heu demanat, com ho han fet persones d’altres èpoques, de totes les èpoques, podem dir.

Fa segles que les societats intenten explicar el que hi ha de científic darrera cada un dels mites. Però fa segles no hi havia mitjans per donar respostes reals, fantasiejaven i creaven mites, contes amb protagonistes que han deixat la seva petjada en la nostra cultura.

La Iride i l’Àlex, els protagonistes d’aquesta història, són dos nens amb ment de científics, que s’emocionen escoltant els mites de la seva època, però desitgen saber-ne més. Desitgen el que ens ha ofert la ciència: conèixer com és realment el món. I és tan bell i apassionant com el millor dels relats.

Estam davant un àlbum il·lustrat que servirà per descobrir els mites clàssics i les fascinants explicacions que els nostres avantpassats donaven als misteriosos fenòmens de la naturalesa. Un volum ple d’explicacions però també ple d’il·lustracions que ajuden i molt a entendre’l. Un bon regal, ara que ve la nit màgica de reis.