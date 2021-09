Quin regal!

L’illa dels Frarets, d’en Michael Morpurgo, que ara edita Bambú en català en una traducció impecable d’en David Nel.lo, és un regal. Per si no ho recordàvem, Morpurgo és un reconegudíssim autor de llibres per a infants i joves en llengua anglesa –ell és anglès- una de les obres del qual, War Horse, Cavall de guerra, va ser portada a la gran pantalla pel director Steven Spielberg. Malauradament, el treball de Morpurgo no s’ha traduït molt a la nostra llengua, i tampoc al castellà. Hi deu haver raons editorials que desconeixem. Una llàstima. Si haguéssim de recomanar a un escriptor o a una escriptora novells la lectura d’un text per a infants modèlic, podríem recomanar perfectament aquest: L’illa dels Frarets. Si haguéssim de definir com ens agraden formalment els llibres per a infants i joves també podríem mostrar aquest: tapa dura, lletra gran, paper net, pàgines no atapeïdes, índex (un element que sovint ja no es publica), bonísimes il.lustracions, bell dissesny, senzill i efectiu.

No té, L’illa dels Frarets, sers fantàstics ni màgies ni personatges sinistres ni butzes ni frenesí. Té, quasi res!, relat. Per si fos poc, compta amb il.lustracions de Benji Davies, de gran elegància, generosament impreses, grans o petites, en gairebé totes les pàgines. No gens disruptives. Són il.lustracions senzilles i expressives, d’una clara interpretació, ajustades perfectament al contingut de l’acció i al format del llibre, per remarcar-ne el to narratiu ordenat i el net respecte amb allò que l’autor conta de les persones, dels fars i dels aucells marins que donen nom al llibre, els frarets. El fraret, Fratercula arctica, aquí també conegut com a cadafet i en castellà, frailecillo, caracteritzat pel seu cos reduit, les seves ales menudes i ràpides en el vol, i especialment pel seu gran bec curt i corbat i bellament colorit. Una espècie d’au marina rarament vista a les Balears, perquè és més pròpia de mars més fredes.

El llibre té ingredients ben triats: uns pocs protagonistes entranyables (mare i fill, el faroner, el barquer, els professors, els padrins fastigosos), la formació d’un al.lot que ha perdut el pare i que comprèn el dol de la mare, la guerra, la pintura i l’escriptura com a vocació, un naufragi inicial, la gratitud, la humilitat, i la presència dels frarets, clar, que tornen a l’illa després de temps per fer-hi colònia. Elements que l’autor lliga amb ripunts imperceptibles d’ofici i de mestria en un argument que es desenvolupa sense escarafalls ni bajanades ni ensurts en les no moltes pàgines que dura. La lectura és molt fàcil i recomanable. Un altre boníssim producte, doncs, de la literatura per a a infants en llengua anglesa, en aquest cas, realista, de gran i incomparable tradició. La isla de los Frailecillos n’és la versió en castellà.