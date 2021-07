«Algunas veces, muy pocas, los creadores más valiosos han encontrado también a sus mejores testigos» pàg. 51

Anotacions fetes entre el 2007 i el 2010, erudició com un estat natural de l’autor, ens diu allò que no pot deixar de dir, transmet la impressió que li provoca l’entorn i ho fa de manera sublim. La Provença, natura i cultura; quan és al peu del Mont Ventoux es trasllada al 1336 quan aquell indret va admirar a Petrarca. Visita cementiris, la tomba de Cézanne, la d’Albert Camus que va dir quan va trobar el seu lloc a la Provence:

...»Lo que más me gusta es que por fin he encontrado el cementerio donde seré enterrado. Estaré muy bien en él.» pàg. 47

El cementiri també té un present:

...»Unas mujeres enlutadas, jóvenes, de una belleza que sólo parece haber sido interrumpida, en estos días recientes, por el dolor insoportable...» pàg. 40

Per a molts lectors Valero és «el millor testimoni» de les vides dels creadors que ens presenta, ell ens duu a tornar a l’obra citada, amb una mirada diferent, després de la proposta del Mestre, hi tornem o fem descobriments que ens portaran al reconeixement, quan camina, observa, llegeix i ofereix allò que l’ha dut a la reflexió ho fa de manera serenament apassionada. La Provença l’ha impactat, les formes i els colors eterns, els escriptors i pintors que s’han deixat acollir, quan tanquem el llibre ja hem triat aquella obra a la qual ens ha impulsat a tornar immediatament, per exemple aquella novel.la curta de Balzac Le Chef d’oeuvre inconnu o El primer home de Camus, Rene Char... i tants d’altres que sempre llegirem amb el reconeixement a Valero testimoni excepcional de vides alienes.

El llibre que tenim a les mans es completa amb uns poemes sorgits de la contemplació:

¿Qué puede querer de mí este aire que llega con la luz, con su rutina amorosa de albaricoques nuevos? pàg. 83

Una vegada més el nostre reconeixement i admiració a l’autor, testimoni excepcional. Una recomanació sense reserves.