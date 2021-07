Passeig de Ronda | Efemèrides

És Maria Antich, col·laboradora d’aquest suplement, qui em fa caure en la coincidència d’alguns llinatges de músics que també ho són d’esportistes famosos. Precisament m’ho diu quan comentam, a La Ruta d’Orfeu d’Ib3 ràdio, les efemèrides musicals d’aquest estiu. Anem a veure: El passat 7 de juliol es cumpliren 110 anys del naixement del compositor italià Gian Carlo Menotti, autor d’una de les òperes més curioses del segle XX, The Telephone, or L’Amour à trois. Menotti, als Estats Units fou estudiant del Curtis Institute of Music de Filadèlfia, lloc en el qual va coincicidir a l’aula amb, quasi res, Leonard Bernstein i Samuel Barber, amb qui va compartir més que una amistat. També, el proper dia 21, es cumpliran cent anys del naixemrnt d’un dels grans tenors del segle XX, Giuseppe di Stefano, el qual, amb Maria Callas formà una de les parelles artístiques més mediàtiques de la seva època. També és de referència la Butterfly enregistrada al costat de la gran Victòria dels Àngels. I per acabar aquesta comparativa musical y esportiva citarem Gabrielle Ferrari (de fadrina Colombari), la pianista i compositora francesa, que va morir, tot just fa cent anys a París, ciutat en la qual va estudiar amb Charles Gounod.

Música i ciència

Deixem la música i l’esport per acabar amb la música i la ciència, també de forma una mica tangencial. I és que el passat 2 de juliol es cumpliren quatre-cents-trenta anys de la mort de Vincenzo Galilei, llaütista i compositor i, gairebé més conegut per ser el pare del científic Galileu. En el programa de ràdio esmentat, vàrem tenir ocasió d’escoltar una peça seva, interpretada a la guitarra pel felanitxer Joan Carles Vaquer.