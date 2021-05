Sense trair

Per als lectors que ens sentim profundament agraïts als traductors. Ells fan possible la nostra lectura en llengües que ens són alienes, aquell autor que s’ha tornat fonamental per a nosaltres, ho ha estat per mitjà de les paraules que ens han fet arribar en la traducció que tenim a les mans, ha reproduït la bellesa, ha generat la atmosfera, és la seva veu que hem sentit a cau d’orella en la nostra soledat de lectors, hem arribat junts, al coneixement, al plaer, a la plenitud de la lectura. Tant és així que davant d’un autor desconegut, la garantia de la traducció per part d’algú que coneixem ens és una garantia per accedir a la lectura.

Mireille Gansel, ens explica com va néixer per a ella la fascinació per les paraules, les circumstàncies del tot adverses en les que va arribar al món, a l’epíleg la traductora ens diu:

«En un món marcat per l’obligada diàspora familiar i la barreja d’idiomes producte d’una persecució ignominiosa, la poeta busca la seva llengua interior fent de la traducció una manera de viure, un camí de coneixement, de descobriment de vida».

Aquesta nena que es va fascinar davant les lectures de les primeres paraules traduïdes pel seu pare, va veure en la traducció un acte d’amor i respecte, per això va transhumar, va anar i tornar cercant les fonts, mirant els ulls dels autors que traduïa, sempre que això era possible, coneixent el seu entorn, implicant-se i fent-nos arribar les circumstàncies que van fer possible l’obra. Aquest grau de rigor i compromís a l’hora de donar a conèixer una obra, és allò que fa definitiva la gratitud del lector.

Mireille Gansel, visita a René Char, ell li lliura poemes perquè siguin traduïts:

...»El desplaçament d’aquest gran ramat de paraules a través dels dialectes d’aquesta «llengua-ombrel·la» que és la poesia del món».

...»D’aquest gran viatge, el poema de Char va emergir en vietnamita com compost a la terra dels arrossars.» pàg. 68.

Un llibre que ens presenta al nostre aliat, aquella persona que ens duu a gaudir d’allò per a nosaltres indesxifrable.