Dani Nieto ha desatado la locura en el Estadio Balear en el minuto 92, justo cuando parecía que el resultado ante Osasuna Promesas iba a ser de empate. El delantero ha dado el triunfo al Atlético Baleares tras un gran pase de Bilal que permite seguir creyendo en que la salvación es posible (3-2). Hacía nueve encuentros que los mallorquines no ganaban, por lo que las excusas se habían agotado. Los mallorquines tenían que ganar como fuera y estos tres puntos también han llegado gracias al portero Lucas Díaz, que ha estado magistral para evitar el 0-2 y el 2-3 en momentos claves del choque. Los blanquiazules se han sabido levantar dos veces, algo que debe tenerse en cuenta en un grupo que llevaba tantas decepciones seguidas. Los tantos de Miguelete y Marc Baró habían neutralizado los de Eneko e Iker Benito, pero el éxtasis estaba reservado para un Nieto que ya lleva tres tantos a pesar de haber llegado en el mercado invernal.

Es el primer triunfo de Tato en el banquillo, pero no puede ser el último. La próxima semana reciben al filial del Athletic, colista de la categoría, una gran oportunidad de seguir mirando hacia arriba para tratar de salir de los puestos de descenso, ahora a dos puntos a falta de un partido del Sabadell y La Nucía.

No ha podido empezar peor el partido. Todavía no había pasado nada y los mallorquines ya perdían por 0-1. Una volea de Azcona ha rebotado en Marc Baró y la pelota le ha caído a Eneko, que a pesar de haberle pegado de forma mordida, ha enviado el balón al fondo de la portería. Un jarro de agua fría de dimensiones descomunales en un Estadio Balear, que ha presentado una mala entrada, que no se lo podía creer. Lo bueno es que quedaba un mundo por delante, había margen de sobra para levantarse, pero le faltaba fluidez. Y ha podido llegar el 0-2. Barbero se ha plantado ante Lucas Díaz, que ha despejado con la cara en una fabulosa intervención. Ha sido un susto tremendo, pero ha servido para espabilar de una vez a los blanquiazules.

Por la izquierda, ya con Marc Baró o Víctor Narro, el equipo ha empezado a hacer daño a un Osasuna Promesas que se defendía con mucho orden. No es casualidad que esté luchando por meterse en el play-off de ascenso a Segunda. Un buen centro de Narro lo ha rematado Carlos Julio con la cabeza, pero el balón ha tocado en Adama y se ha ido fuera. Lo ha intentado Sybille con otro testarazo, pero la gran alegría ha llegado justo antes de descanso. Un sensacional centro de Marc Baró, que marca las diferencias en esta categoría, lo ha cabeceado el más listo de la clase. Miguelete se ha colado entre las ‘torres’ rivales para anotar un gran gol de cabeza. Era más un alivio que una alegría, sobre todo porque le daba mucha vida.

El panorama ha ido a mejor en la reanudación, con un Atlético Baleares mucho más intenso, aunque sin crear una ocasión clara. De hecho, una buena contra dirigida por Dioni no ha encontrado a Miguelete cuando el de Jerez se iba a quedar solo. Y como el fútbol es cruel, y más con este equipo, los navarros han vuelto a marcar cuando casi nadie se lo esperaba. Dufur sortea a Sybille en una buena acción personal y centra para que Iker Benito batiera a placer a Lucas Díaz. Ha sido un tortazo con la mano abierta.

Otra vez por debajo en el electrónico, aunque no por mucho tiempo. El 2-2 no ha tardado en llegar. El portero de Osasuna Promesas se ha comido el balón en un centro de falta de Marc Baró para desatar el delirio en el estadio. Ha sido un regalo inesperado justo cuando más lo necesitaba. Tato ha movido el banquillo. Era el momento de buscar el triunfo. Han entrado Xisco Jiménez y Dani Nieto, aunque ha sorprendido que uno de los sacrificados fuera Narro, uno de los mejores.

El dominio ha sido de los locales, pero tampoco se estaba traduciendo en ocasiones claras, ni mucho menos. Dioni ha probado fortuna, pero su rosca se ha ido desviada. No obstante, el que ha estado más cerca del gol han sido los visitantes. Lucas Díaz ha estado providencial en un remate de Barbero, que ha rematado desde el corazón del área. Hubiera sido terrible, pero los baleares están obligados a ser mucho más fiables en defensa si realmente quieren evitar desastre. Y cuando todo apuntaba a que el empate iba a ser el resultado final, el Atlético Baleares ha obrado el milagro. Osasuna, que se ha quedado con diez por la expulsión de Eneko en el noventa, no ha presionado a Bilal, que ha filtrado un gran pase a Dani Nieto que ha definido con la zurda de forma impecable para dar el triunfo. No se ha puesto nervioso el ariete, que ha demostrado su talento en el último suspiro para alimentar la fe en que la permanencia es posible.