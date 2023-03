Ens aferram a s'emblanquinat

Dissabte, al WhatsApp de Jogo Bonito, vàrem tenir una conversa que exemplifica la situació esportiva del nostre club. Inicialment en Pere Jofre va demanar què feia el Juvenil A. És una pregunta molt recurrent perquè sempre tenim a en Jaume Fuster que ens va informant. La satisfacció va ser màxima quan en Jaume ens va dir que havíem guanyat contra La Salle per 3 a 1. Això feia que tornàssim a ser líders i que superàssim a un dels nostres perseguidors. A més, ja tenim una mica més a prop un ascens a una categoria que mai hauríem d’haver perdut. Després va ser en Toni Garau que ens anava informant dels gols que anaven caient en la contundent victòria per 1 a 4 del primer equip femení contra l’Unión Viera. Les nostres jugadores estan fent una campanya excepcional que les manté líders de la categoria. Diumenge qui ve es presenta un partit clau contra el Real Madrid B.

Com sempre les ganes i l’entrega de les nostres no es discuteixen. És un partit que cap ‘balearico’ es pot perdre, per això hauríem d’omplir les grades de Son Malferit per empènyer una mica més el nostre equip cap a Segona Divisió. Amb tot això en Jaume Fuster va dir que veient els bons resultats que tenien tots els equips blanc-i-blaus ben segur que diumenge guanyaríem al Numància. En Miquel Vadell va afegir que els resultats eren una premonició del que passaria contra l’equip sorià. Això és una mostra de la situació desesperada en què ens trobam: als aficionats només ens queda cercar solucions miraculoses per sortir del pou. Com sempre, aquesta temporada no tots els astres s’han alineat i només hem pogut treure un empat a zero gols. L’alineació estava pensada per això, en Tato va voler tancar la sagnia a la nostra porteria i ho va aconseguir. Això ha de servir per anar cap endavant sense haver-nos d’aferrar a s’emblanquinat.