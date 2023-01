A Onésimo Sánchez no tienen que enseñarle la importancia de los tres puntos de este domingo para el Atlético Baleares. La Nucía, rival directo del conjunto blanquiazul por evitar el descenso, visita el Estadi Balear y el técnico vallisoletano sabe que es una ocasión para "enganchar a la gente". "Son 3 puntos muy importantes. Hay que darle la importancia que tiene, pero no se puede estar jugando finales desde septiembre y ahora en enero. Llevamos tiempo sin ganar en casa, queremos enganchar a nuestra gente. Queremos quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó el partido ante el Sabadell en el que fuimos muy superiores", apuntó.

"Al equipo lo veo muy metido. Creo que en estos tres últimos partidos hemos sido mejores que el rival en muchas fases y eso nos da confianza para lo siguiente", añadió.

Hablando de las nuevas incorporaciones, adelantó que tanto Tropi como Xisco estarán en la lista, aunque se encuentran en situaciones distintas. "Van a estar en la convocatoria. Tropi viene de competir y es un chico en plenitud. Y Xisco, si no se adapta a la isla que es casi suya… Es verdad que viene en otras circunstancias y que, obviamente, es un jugador ya con muchos partidos encima, pero eso le hace saber regularse y entender bien el juego y las situaciones. Creo que es muy bueno también tener gente de aquí, porque, al final entiende lo que es un sentimiento, lo que es un club y lo que significa todo esto", destacó.

Onésimo también tuvo palabras hacia Canario, que ha dejado el club después de cinco años para irse al Córdoba. "Canario es un jugador diferencial, ha estado muy bien pero ya no está. El fútbol no tiene tener memoria ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, yo creo que él va a quedar con una buena imagen con la afición, porque él ha dado mucho. Y «Cana» ya podéis ver que era un jugador muy querido aquí en el Baleares. No queríamos que se fuera pero ha ocurrido. Y el fútbol es como la vida, sigue y sigue y hay que pensar en lo siguiente, que le vaya muy bien al Atlético Baleares y, luego muy bien a Canario", zanjói

Cuestionado acerca del sistema de juego, Onésimo lo ha definido como "la gran mentira de siempre". "Es como en los cambios, cuando cambias y ganas has acertado y cuando cambias y pierdes te has equivocado… En el fútbol lo importante es la propuesta. Que vean que tienes varios planes para solventar lo que te pasa. Que se juega a lo propones, que es un equipo que se junta, que propone, que sabe solventar situaciones y que se sabe reponer a golpes. Entonces, son tantas cosas. Yo siempre me adaptaré a mis futbolistas. Yo lo que les doy son armas, o lo que yo creo que es mejor para conseguir el objetivo", analizó.

Sobre La Nucía, el técnico del Atlético Baleares lo describió como un equipo al que le gusta apostar por la posesión. "Es un rival que acaba de cambiar de entrenador pero no creo que vaya a cambiar mucho. Es un equipo al que le gusta tener la pelota y que le gusta proponer. Creo que vamos a tener un partido parecido al del Sabadell, pero quizás con la posesión más discutida. Creo que si estamos a un nivel alto vamos a tener opciones de llevarnos el partido», concluyó.