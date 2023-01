Sempre m’he demanat si els entrenadors tenen un grup de whatsapp com el que jo tenc amb els companys què vàrem fer BUP. El meu grup es diu amics per sempre i, naturalment, no hi som els 30 i busques que hi havia a la classe, però sí un bon grapat. El meu dubte és si hi ha un grup d’exentrenadors de l’Atlètic Balears. No esper que hi siguin tots però sí alguns, inclòs Onésimo.

Supòs que en aquest grup no es dirien les mateixes coses que en el grup escolar. Nosaltres hi recordam moments èpics, com quan ens desterraren a altres aules perquè torràvem sobrassada a l’estufa de butà o quan posàvem una fotografia pornogràfica damunt un calendari quan sabíem que una professora el miraria. El grup de místers hauria de ser una altra cosa. Pens, si seria possible que els exentrenadors hi rememorassin les anècdotes que els han passat en el club o si Onésimo hi podria demanar consells que li puguin ser útils. Per exemple, si podria preguntar, a aquells que varen deixar de ser entrenadors quan quasi tocaven el cel, perquè no havien continuat. O saber d’aquells a qui no havia anat tan bé: què havia fet que no aconseguissin bons resultats. També em deman si parlarien de com és l’afició o si hi han tengut contacte habitual.

Deuen parlar dels partits? Si fos així, pentura després d’aquesta derrota contra el Sabadell en Mànix podria explicar a Onésimo que va ser precisament un partit contra l’equip arlequinat que l’Atlètic va perdre l’any 2018 que va fer que l’equip reviscolàs i que llavors ja no varen aturar fins a ser campions de lliga. O si pot ser fos n’ Onésimo qui compartiria amb la resta d’entrenadors quins canvis creuen que necessita aquest club per deixar de ser un club d’amics i passar a ser un club amb aspiracions reals. Ja sé que és impossible, però... com m’agradaria estar en aquest grup de whatsapp!!!