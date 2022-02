Xavi Calm defendió que la derrota del Atlético Baleares ante el Sabadell no correspondió a los méritos de uno y otro sobre el césped de la Nova Creu Alta. «Te vas con una sensación que, por méritos, no es buena al irnos con cero puntos. Hemos hecho las cosas mejor de lo que veníamos haciéndolo fuera de casa últimamente. Por lo que hemos hecho el premio ha sido insuficiente e injusto», apuntó el entrenador blanquiazul.

Si de algo pecó el conjunto balearico fue de falta de acierto ante la meta de Emilio, una cuestión que Calm achaca a la «confianza» de sus delanteros. «Todo se está juntando mucho. La victoria es muy complicada de conseguir en este grupo. Este mes es clave, porque tenemos muchos partidos y muchos puntos en juego. El miércoles tenemos otro encuentro, así que no tenemos tiempo de estar enfadados», destacó.

También habló el técnico blanquiazul sobre el debut de Tófol Montiel, criticando de paso la actuación arbitral. « Tófol ha salido de mediapunta. Queríamos crear un poco de dudas en la zona central. Creo que ha tenido dos opciones muy buenas. Ha metido un centro que ha provocado un penalti en mi opinión. En el centro del campo el árbitro habría pitado falta. De todas maneras, seguro que disfrutamos de él en los próximos partidos», reflexionó.

Por otro lado, Xavi Ginard afirmó que el equipo no mereció perder ante el Sabadell. «Estoy decepcionado porque fuera de casa parece que nos cuesta mucho sumar. Creo que no merecíamos perder pero tampoco ganar. El partido ha sido igualado y feo, el campo estaba mal... Se decide por un contraataque y si queremos estar arriba no nos pueden hacer este gol. Por suerte tenemos otro partido el miércoles», lamentó.