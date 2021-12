El Atlético Baleares desafía a su historia ante el Getafe en la Copa del Rey

El Atlético Baleares sueña con dar la sorpresa esta noche ante el Getafe. Los blanquiazules aspiran a eliminar a todo un Primera División y meterse en la tercera ronda de la Copa del Rey en un encuentro para la historia. Hace treinta y cinco años que un adversario de la máxima categoría no pisa el Estadio Balear, que registrará una buena entrada, aunque no se llenará.

Los mallorquines no llegan a este encuentro en su mejor momento tras las dos últimas derrotas, frente al Sevilla Atlético (0-2) y Barcelona B (3-1), pero esto no es la Liga. La obligación no es la misma, está claro. El objetivo del club es el ascenso a la Segunda División, es un ‘gallito’ de la categoría, pero en el duelo de este jueves tiene poco que perder ante los de Quique Sánchez Flores. Y eso ya es una gran ventaja a nivel anímico que debe notarse sobre el césped. Otra cosa es que no fantasee con la posibilidad de tumbar a un equipo que tampoco está bien en la elite y que, de hecho, ocupa puestos de descenso.

El agónico pase en la tanda de penaltis en la anterior ronda ante el Calahorra, gracias a un heroico Xavi Ginard, le ha concedido este premio que están dispuestos a disfrutar el máximo tiempo posible.

El técnico Xavi Calm, que recupera a Armando, no podrá alinear a su once de gala, aunque todo apunta a que tampoco lo hubiera hecho si no hubiera tenido la enfermería tan poblada. Son baja segura Alfonso, Hugo Rodríguez, Olaortua y Jesús Álvaro y Josep Jaume es duda. No obstante, aspira a dar la talla ante los azulones y dar una alegría a los balearicos. El Getafe, por su parte, que apeó al Mollerussa (1-5) en la anterior eliminatoria, hará rotaciones. Mata apunta a titular, toda una amenaza de un equipo que no tiene a Macías, Vitolo ni Sabit Abdula mientras que Chema Rodríguez, Timor y Sandro Ramírez tienen molestias. Quique Sánchez Flores desconfía de un Atlético Baleares que promete guerra.