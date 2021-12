Treinta y cinco años después, el Atlético Baleares vuelve a medirse a un rival de Primera División en la Copa del Rey. El técnico del conjunto blanquiazul, Xavi Calm, es consciente de las dificultades con las que se toparán mañana, a las 21 horas, en el Estadi Balear, pero su intención “es ganar al Getafe y pasar de ronda para seguir en la competición y dar una alegría a la afición”.

Para el encuentro frente a los madrileños, Calm no podrá contar con Jesús Álvaro ni Hugo Rodríguez. A estas bajas se suman también las de Alfonso y el recién operado Olaortua: “Seremos cautos con los jugadores que tienen molestias porque debemos pensar también en el partido del domingo, pero sacaremos el equipo de máximas garantías para intentar ganar el partido”.

“La Copa es diferente, sobre todo en los minutos finales, pero el Getafe tiene un equipo sólido, intenso y si no estamos al mismo nivel nos superarán. Tal vez sea un partido de pocos goles, pero es bonito jugar un partido de Copa en casa contra un Primera a partido único, es una sensación diferente a la de la Liga, debemos disfrutarla”, ha señalado este mediodía el preparador catalán en rueda de prensa.

Hasta el momento el club ha vendido 2.200 entradas para el evento, pero Xavi Calm espera que la afición balearica se vuelque con el equipo en un día tan especial: “Espero un Estadi Balear lleno, con buena iluminación, un ambiente bonito como vimos contra el Fuenlabrada la temporada pasada, pero para que la gente disfrute tendremos que hacer nuestro trabajo, sabiendo que sufriremos mucho”.

Pese al mal momento que atraviesa el Getafe en Liga (es penúltimo de la clasificación), Calm no se fía del rival. “No creo que el Getafe sea vulnerable, es un equipo de Primera que viene de conseguir varios empates desde el cambio de míster. Es sólido y rocoso. Quizás viene y le sale un partido muy bueno o no le salen las cosas y nos podemos aprovechar, no podemos pensar en su clasificación porque tienen calidad. Vamos sin miedo a competir y creo que cualquier equipo de Primera sería igual de difícil que el Getafe, la cuestión es que se lo pongamos difícil nosotros”, ha indicado.