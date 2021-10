Miguel Ángel Cordero ha sido el último de la enfermería del Atlético Baleares en regresar a los entrenamientos con el grupo. A falta de que Alfonso se recupere, el centrocampista de Lebrija quiere dejar atrás este último mes y medio en el dique seco, reconociendo que ha sido duro al sufrir una lesión que le impedía hacer cualquier cosa. "Estoy muy contento, porque ha sido un mes y medio muy largo, recuperándome e intentando recuperar bien el edema. Es raro, porque encima no tenía dolor, pero te decían que no podías correr ni hacer nada. Había días que te desesperaba, porque tú te ves bien para poder entrenar y hacer todo, pero no puedes", lamenta.

El futbolista sevillano se alegra de que poco a poco vayan recuperándose todos los lesionados que arrastraba el equipo de Xavi Calm en las últimas semanas. "Ha sido muy complicado, porque empecé yo justo el mismo día que empezó Josep. Se fueron juntando todos ahí y la verdad que estábamos bajo mínimos. Aún así, el equipo daba la cara, sacando resultados adelante y eso es muy importante. Imagino que cuando estemos todos, con la gran plantilla que tenemos, podremos seguir ahí arriba y luchando por el objetivo", apunta.

"Es muy bueno que el equipo haya aguantado con todas las bajas que ha tenido, porque ha habido partidos que el equipo ha tenido 13/14 de la plantilla y eso al final es jodido. El equipo ha dado la cara, sigue segundo, cumpliendo y que estemos todos juntos es mucho mejor para la plantilla. Nos ofrece más variantes, más competitividad y eso se notará para bien", ha añadido.

Sobre el partido ante el Castellón de este domingo, en el que confía poder estar en la convocatoria, Cordero espera un encuentro complicada en un estadio en que la afición "aprieta muchísimo". "Son los partidos bonitos que queremos jugar. Sabemos que será un campo difícil en el que la afición aprieta muchísimo. Un equipo recién descendido y seguramente hecho para volver a subir. Están ahora en un momento bueno, igual que nosotros. Será un partido bonito, difícil, y ojalá vengan los puntos para aquí", destaca.

También ha opinado sobre el Villarreal B, líder intratable del grupo II de Primera RFEF. "Es verdad que ahora parece que los niños no van a perder nunca, pero esto son rachas. Nosotros lo que tenemos que hacer es cada partido sumar los tres puntos, si no se puede sumar los tres puntos, sumar siempre. Partido a partido ir haciendo nuestro trabajo que seguro que ellos tendrán momentos malos y estar nosotros ahí a tiro para cuando les llegue el bajón", concluye.