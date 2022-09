Cuina amb memòria: Llampuga amb pebres den Toni de sa Sínia

La llampuga és un peix estacional que es captura, mentre les aigües de la nostra mar mantenen un grau alt de temperatura, des de la darreria d’agost fins a l’entrada de l’hivern. Curiosament, on aquest peix és més preuat és a tot un seguit d’illes mediterrànies com Sardenya, Sicília, Malta o Mallorca, mentre que és desconeguda per a molta gent del continent. Se sol consumir habitualment amb pebres (fregits o torrats), torrada al caliu o a la planxa i amb fideus, però el receptari és molt més ample: farcida, al forn, en escabetx, en caldera... i més recentment, marinada en carpaccio.

Ingredients:. Llampuga

Pebres gruixats vermells i verds

Tomàtigues madures

2 cebes

Alls

Farina

Llorer, oli, sal i pebre bo. Preparació:. Netejarem la llampuga i n’eliminarem la moca, el cap, i les aletes. En farem tallades regulars d’un dit de gruixa. Les netejarem, eixugarem i salpebrarem.

Dins una greixonera de test hi abocarem oli d’oliva en abundància i hi sofregirem uns quants alls aixafats. Quan siguin daurats, els traurem.

Després de netejar els pebres i eliminar-ne les llavoretes, fils i tels interiors, els esbocinarem amb les mans i els fregirem dins el mateix oli. Quan siguin cuits, els traurem i reservarem.

Continuarem amb el mateix oli i hi fregirem les tallades de llampuga, enfarinades, fins que estiguin ben daurades. Les reservarem.

En una paella a part, amb oli nou, iniciarem un sofregit amb dues cebes tallades molt fines o fins i tot ratllades. Hi afegirem dos alls laminats i dues fulles de llorer. Remenarem adesiara perquè la ceba no s’aferri ni es cremi.

Quan la ceba comenci a ser cuita hi afegirem tomàtiga madura, pelada i trossejada en abundància. Ho salpebrarem al gust i hi afegirem un polset de sucre per eliminar-ne l’excés d’acidesa.

Deixarem que la salsa es vagi fent, a poc foc, al llarg d’uns 20 minuts.

Posarem la llampuga dins un recipient coberta amb els pebres; per damunt hi estendrem la salsa de ceba i tomàtiga. Devem la recepta a Antoni Ramon Oliver (Palma, 1945 - Portocolom, 2010), que des de 1969 va estar al capdavant del restaurant sa Sínia, de Portocolom. Havia après la cuina de la seva mare, Maria Oliver, Martorella, una cuinera excel·lent.