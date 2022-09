Binigrau 2017, Binigrau: Un vi negre que ha causat sensació i que han premiat al Regne Unit

Ningú no pot posar en dubte que Binigrau és un dels cellers de referència de Mallorca: una feina acurada a la vinya, al celler i a la distribució han fet possible tenir una fama que va més enllà de premis. Tot i això, avui parlarem del vi que ha estat guardonat com la millor sorpresa de vi negre del concurs Wines from Spain Awards 2022, una cita que es va celebrar a Londres el mes de maig, organitzada per l’ICEX, l’entitat pública dedicada a promocionar l’exportació d’aliments. En total hi poden participar devers 700 vins de l’Estat i se’n fan tres tasts a cegues. A la primera ronda s’eliminen els de puntuació més baixa i a la segona fase se seleccionen els vins guanyadors del concurs. Ara bé, al tercer tast a cegues, el jurat internacional —presidit per l’expert Tim Atkin— hi selecciona els vins que més els han impressionat, que anomenen ‘campions’. Miquel i Macià Batle expliquen que estan molt satisfets amb el trofeu atorgat perquè un vi de Mallorca pot competir perfectament en un mercat tan complicat com el del Regne Unit, on hi ha una gran rivalitat amb vins d’arreu del món.

Varen començar a elaborar aquest vi l’any 2005, quan obriren el celler, després de deixar enrere la seva etapa de Macià Batle. Se’n fa una producció limitada de devers 6.000 ampolles; de fet, fins fa dos anys només es venia al celler i a algun client privat estranger. És un vi de caire clàssic i, alhora, mediterrani, fruit d’un cupatge de les varietats autòctones Callet i Mantonegro (70%) i de Merlot (30%). Té una criança posterior acurada de setze mesos en botes de roure francès de primer any, amb la qual cerquen un equilibri entre l’expressió de la fruta i l’aportació de la fusta, amb notes de pruna i reminiscències de canyella. Aquests darrers anys, hi ha hagut novetats a Binigrau. D’una banda, s’hi ha incorporat la segona generació: Elisabet i Laura, filles de Macià i Miquel respectivament. La primera ajuda son pare en qüestions de distribució i exportació i la segona fa el mateix però en aquest cas amb analítiques i tasques de celler. Totes dues han viscut de prop la reforma de les instal·lacions, que varen començar el mes de gener de 2020, just abans del confinament per mor de la covid-19 i que es va poder acabar just abans de la verema d’aquell mateix any. Les obres varen consistir a millorar el sanejament d’aigua i l’organització per treballar millor els vins, cada vegada més condicionats pel canvi climàtic. «L’any 2020 vàrem fer un 20% menys per la calor, el 2021 vàrem tenir una anyada un 40% inferior per la gelada… La calor ens ha fet avançar la collita d’enguany, però estam sorpresos pel bon comportament del raïm i creiem que serà una gran anyada —afirmen—. No volem fer més vi, tan sols continuar amb allò que tenim i seguir fent bona feina».