Cuéntame un cuento de verano

Lo hemos dicho muchas veces, pero hay gente que sigue insistiendo. Casa Real nunca va a desmentir una información, por muy fantasiosa que parezca. En esa postura, y en este mundo en el que todo vale, la rumorología se convierte en protagonista. Por eso es normal escuchar durante estos días en los que la Familia Real ha disfrutado de sus vacaciones públicas en Mallorca, tantas noticias sin ninguna base sólida. Tú di esto, yo digo aquello y a ver quién acierta. Es muy fácil escribir desde una redacción sin haber pisado la calle; es muy fácil refugiarse tras «fuentes anónimas» y soltar bulos sin consecuencias. Créanse lo que ven sus ojos, no hay más. Y sí, nada de lo que vean es casualidad. Todo está muy bien pensado.

Lo real es que doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han navegado en el barco de unos amigos sin que se captase una imagen; lo falso es que las adolescentes de la casa fueran a ver a Rosalía. Lo real es que el Rey sí ha disfrutado de una cena con sus amigos en el emblemático Nitos de Gomila; lo real también es que la Reina tiene amigas en Mallorca, como Leonor y Sofía, que compartieron el pasado martes una tarde de piscina en el recinto de Marivent con las nietas del matrimonio Frucheaud: un coche de la casa recogió a las invitadas en una finca de Cala d’Or y las llevó hasta el palacio. Lo vieron mis ojos —o los de alguien muy cercano—. Guiño.

Más carolinas

La octava edición del premio Mallorquín del verano volvió a reunir en la mítica suite 702 del GPRO Valparaíso a lo más granado de la sociedad balear y periodistas del panorama nacional. La iniciativa, capitaneada por Toni Ferrer, director del establecimiento, y el incombustible Tommy Ferragut. Sin ellos y el fotógrafo Bernardo Paz, estos galardones no existirían. Y coincidirán los presentes, entre los que se encontraba Mar Aldeguer, de Gordiola; Tiffany Blackman, de Aubocassa; el diseñador Pablo Erroz o Laura Calvo, de la Flor de Sal d’Es Trenc, que la galardonada de la noche, Carolina Cerezuela, dio el mejor discurso de todos los premiados hasta esta edición. Gracias también a Carlos Moyá y Jaume Anglada, colaboradores necesarios.

40 años no son nada

Sirvan estas últimas líneas para felicitar al presidente del Náutico, Emerico Fuster, y todo su equipo por esta 40 Copa del Rey de Vela Mapfre. Miles de sorpresas, como la actuación de Mikel Erentxun en la cena de Armadores, que merece muchas más ediciones.

Animada fiesta del ‘Zeitung’

Verano tras verano, la fiesta que organiza el ‘Mallorca Zeitung’ va consolidándose, no solo entre la comunidad alemana de la isla, sino también entre la local. El restaurante Coast by East, en Port Adriano, fue el punto de encuentro de amigos, clientes y patrocinadores, todos recibidos por Ciro Krauthausen, director del rotativo. La velada fue posible gracias al Bufete Staubach, One Mallorca Smart Real Estate, Proa Premium, Línea Directa y Port Adriano.

El Tejido sobre lienzo de Toni Garau

Bajo el título ‘colores del verano’, el artista solleric presentó su nueva propuesta en Gallery Red. La inauguración, que tuvo lugar el pasado 5 de agosto, contó con la presencia de numerosos rostros conocidos como los de la actriz Carola Baleztena y su marido, Emiliano Suárez, así como la estilista Lorena Fernández, Conchi Montis o Cristina Beteta.