Catalina Martí 2021, Pere Seda | Una gran dona, un gran vi

El celler Pere Seda aposta per visibilitzar les dones en la viticultura. Aquesta setmana ha presentat el vi Catalina Martí. Gràcies a ella, Pere Reus i Morro (Pere Seda) va poder desenvolupar la seva tasca com a pagès, vinater i batle de Binissalem entre els anys 1905 i 1910. Ella va criar 13 infants, set dels quals varen seguir la tradició vitivinícola arreu de Mallorca i, fins i tot, a Xile. Els seus descendents seguiren camins diferents en el món del vi fins que als anys 70 apostaren per unir-se i crear l’embrió del que avui dia és aquest celler de Manacor.

Durant un dinar al començament d’enguany, les sòcies del celler i les esposes dels socis varen tenir la idea de fer un vi blanc nou. Atès que ja estaven fet els cupatges dels vins blancs que surten al mercat (Pere Seda blanc, Pere Seda Chardonnay - Giró, Gvivm blanc, L’Arxiduc blanc i Chardonnay fermentat en bota) varen decidir fer cupatges d’aquests cinc vins, que elles varen tastar a cegues. Per una àmplia majoria es decantaren pel que duu un 40% de Pere Seda blanc, un 40% de L’Arxiduc blanc i un 20% de Chardonnay - Giró. Afirmen que tot d’una varen tenir clar el nom que li posaríem, Catalina Martí, perquè «sense aquesta avantpassada nostra, no hauríem existit; per això, li hem fet aquest reconeixement i homenatge». El resultat ha agradat tant que l’any que ve volen tornar a repetir el procés per fer una nova anyada de Catalina Martí.