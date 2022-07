Agromallorca: Una curolla improvisada que esdevé un producte diferenciador

Fa quasi vuit anys, vaig contactar amb tres joves de poc més d’una trentena d’anys, que varen inventar el primer quètxup fet amb tomàtigues mallorquines. Llorenç Pons, Joan Abrines i Alejandro Arranz tot va començar com una curolla i de forma improvisada perquè un any abans Llorenç havia sembrat 300 tomatigueres a Binissalem que fructificaren en una tona de tomàtigues i no sabien què n’havien de fer. A partir d’aquí Llorenç, que aleshores es dedicava a la cuina, fer una fórmula de quètxup tomàtigues de tres varietats (Ramellet, Cor de Bou i Frare), carabassa, ceba, vinagre, sal, sucre, oli i espècies (orenga, llorer...). Com que Joan era alumne de l’IES Josep Sureda i Blanes va decidir presentar aquest projecte al premi ‘Aliments Tradicionals de les Illes Balears’, i va guanyar en la categoria de Formació Professional. Uns anys més tard, Llorenç i Alejandro continuaren amb el projecte. Com que cercaven tomàtigues de qualitat, varen posar-se en contacte amb Agromallorca, que després es va fer càrrec d’envasar el producte. Finalment, l’any 2019, la marca es va cedir a Agromallorca, ja que els dos inventors es dediquen a altres projectes: Llorenç a la viticultura i Alejandro a la gestió empresarial, tot i que també centren esforços a patentar invents útils. «Ens agradaria molt crear un projecte molt interessant i viure del cànon», comenta amb una rialla Llorenç.

Agromallorca ha perfeccionat la recepta i ha apostat totalment per la varietat autòctona de Ramellet, que és més gustosa. Els altres ingredients com ara la carabassa i les espècies també són de collita pròpia, afirma Isabel Vicens i Gelabert, gerent d’Agromallorca. La clau perquè sigui tan bo, comenta, és que tot és quilòmetre zero, la tomàtiga i la carabassa es recol·lecten quan són al punt òptim de maduració, sempre seguint la normativa ecològica. Un producte que podem trobar a botigues, supermercats i restaurants que volen oferir una alternativa de qualitat i diferent de les propostes de sempre.