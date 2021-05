Perdón por la indiscreción | Pilar Rubio: "He aprendido a pedir perdón antes que permiso"

Pilar Rubio, presentadora. Pilar Rubio, roquera. Pilar Rubio, mamá. Y ahora también diseñadora. ¿De dónde saca toda esa energía?

Pues es una cuestión de actitud y de rutinas, de organizarse bien priorizando, eso sí, el bienestar de mis pequeños y, luego, también intento ver siempre el lado positivo. Ayuda también ser feliz.

¿Y lo es?

En general, sí. Yo estoy bien, me siento bien.

¿Eso es lo que quiere transmitir a las mujeres con esta colección de trajes de baño? ¿Que se pongan uno de ellos y se sientan poderosas?

Claro, es la intención. Esta segunda colección que he desarrollado con la firma gallega Selmark está basada en mujeres que me han inspirado y en momentos en los que me he sentido poderosa.

¿Quiénes son esas mujeres?

Hablamos de Ursula Andress, en James Bond o la Bamba Negra, en Kill Bill. Por decirte algunos, pero hay muchas más.

No es, precisamente, el traje de baño, o el bikini, la prenda más fácil para una mujer.

Soy consciente, pero por eso me gustó más el reto, y debo decir que estoy muy contenta de que los diseños no solo sientan bien, sino que realmente hacen sentir bien. En el terreno del diseño de bañadores hay mucho aún por explorar y yo, que siempre quiero rozar la perfección, me propuse precisamente eso, realzar la belleza de la mujer. Estos cinco modelos que hemos diseñado visten a la mujer por fuera, pero también por dentro. Y luego es un lujazo hacerlo de la mano de esta firma gallega, una empresa con casi 50 años de tradición y encima Made in Spain en estos momentos en los que es tan importante hacer Marca España.

Que nadie se piense que solo ha puesto su cara y su nombre a estos bañadores. Pilar Rubio cose.

Desde los seis años, además. Mis padres tenían una tienda de moda infantil y mi madre era modista, así que aprendí mucho de patronaje y de diseño. En mi casa tengo además una máquina de coser que debe tener más de cien años, aunque no la utilizo demasiado. Para los vídeos que hago en redes sociales utilizo una más moderna, más de las que tenemos todos en casa y que nos ayudan en el día a día.

Le pilló la declaración del Estado de Alarma y el confinamiento en pleno proceso creativo...

¡Menos mal de las nuevas tecnologías! Hemos hecho tantas videollamadas que casi sentía que estaba en el taller en Vigo. Durante todo ese tiempo me estuvieron mandado los tejidos a casa y así podíamos intercambiar ideas. y hacer pruebas casi en directo. Ha sido un año de trabajo muy duro, pero merecía la pena. La acogida de la anterior colección fue tan espectacular que nos apetecía repetir. Nos hemos entendido siempre bien y el proceso al final ha resultado fácil, muy gratificante.

El día que presentó ante los medios de comunicación esta colección cápsula se plantó con uno de sus trajes de baño y una falda con el mismo estampado. ¿Propone ir más allá de la playa o de la piscina para lucirlos?

Esa es una de las cosas que más me gusta de la colección, su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. La calidad de los tejidos lo permite, además.

Supongo que la veremos en unas semanas luciendo una de sus propuestas y disfrutando junto a Sergio Ramos y sus cuatro hijos de unas vacaciones de verano en las Baleares...

¡No sé qué haremos! Eso de hacer planes este año es como muy del 2018. No sé dónde estaremos ni si tendremos tiempo para vacaciones porque ahora mismo tengo mucho trabajo y lo veo complicado. Pero seguro que sacaremos hueco para ir a la playa.

¿Qué tienen las islas que os hacen repetir verano tras verano?

En general nos gusta toda la costa del Mediterráneo, aunque es cierto que en los últimos años hemos repetido destino. Menorca, Ibiza, Mallorca... Las islas te dan vida, hay un ambiente que, a mí, personalmente, me hace sentir como en casa.

Primero fue su marido y después usted quien dio positivo por coronavirus.

Fueron muy pocos días y por suerte estuve asintomática y me he recuperado bien. He podido ir adaptándome a la vida normal y al trabajo.

¿Qué le ha enseñado la pandemia?

La importancia de la salud y lo frágil que puede llegar a ser. Durante el confinamiento he estado siempre muy en contacto con mis seres queridos, porque al final es lo único que importa. Supongo que hemos aprendido a relativizar un poco los problemas y a valorar las cosas más esenciales.

¿Qué es lo peor de estar siempre en el foco mediático?

Procuro ver siempre lo bueno. Así que me quedo con la gente que me dice que le encanta lo que hago, que me da ánimos y que pone en valor lo que, por ejemplo, hago en El Hormiguero (Antena 3) [Pilar Rubio tiene una sección semanal donde se enfrenta a diversos retos, tanto físicos como mentales].

Arrancábamos esta entrevista subrayando que es una mujer todoterreno y polivalente a la que le gustan los retos. Pero, ¿queda algún rastro de aquella reportera sin un pelo en la lengua con la que se dio a conocer?

La cierto es que esa reportera era mucho más tímida de lo que se veía por televisión.

¿Sabe lo que he aprendido después de tantos años? A pedir perdón antes que pedir permiso.

De Ursula Andress a la Mamba Negra

El empoderamiento femenino ha sido la fuente de inspiración a la hora de diseñar juntoa Selmark 5 modelos de traje de baño multiusos «que se pueden poner de varias maneras». En las imágenes, a la izquierda, bikini asimétrico estilo bandeau en color amarillo; en el centro, el modelo Bamba, un traje de baño con estampado animal print de cebra; a la derecha, el bañador Diamond, el más elegante de toda la colección, con escote en uve y tirantes anchos. (Vea aquí la galería).

«Las baleares me hacen sentir como en casa»

No son pocas las imágenes que el matrimonio ramos-rubio nos han dejado a bordo de un yate surcando aguas baleares, su destino preferido para desconectar. En 2017, por ejemplo, disfrutaron de un día acuático junto a compañeros del Real Madrid como Lucas Vázquez o Luka Modric. El pasado verano prefieron alojarse en una finca mallorquina y dejaron constancia de ello a través de sus redes sociales.