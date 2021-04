Brindis | 28 semanas después

Han pasado más de 6 meses desde que sustituí a mi compañera Vanessa Sánchez; 196 días en los que he intentado traerles y contarles los eventos celebrados en Mallorca, a veces de una manera irónica, otras, la mayoría, de manera amable. No lo he tenido fácil, no se crean. Se cerraron restaurantes, se aplicaron normas restrictivas de aforo y de viajes, se prohibieron fiestas... todos los elementos con los que esta sección se alimenta se vieron mermados. Pero con todas esas pérdidas, hemos salido adelante.