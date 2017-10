Macarena García: "Puedo estar sola y bien"

Macarena García no puede ser más feliz. La actriz ha estrenado su nueva aventura en el cine, una película muy especial que le toca de cerca ya que uno de los directores es su hermano, Javier Ambrossi. ´La Llamada´ salta del teatro Lara a la gran pantalla tras cuatro años de éxito en los que más de 300.000 espectadores han vibrado con ella. Macarena posó radiante en la alfombra roja con un diseño de la colección fall 2017 de Dior por Maria Grazia Chiuri.

Aunque no coincidió con su ex en el photocall, Leiva sí acudió al estreno después de ofrecer un concierto de lo más especial en los Básicos 40 de Opel Corsa. El cantante es el responsable de la banda sonora de una película que llega a los cines justo cuando saltaba a la luz el final de esta larga relación.

¿Cómo estás Macarena?

Macarena García: Imagínate, más feliz imposible, de los días más felices de mi vida, me dan ganas de llorar. Es un día muy bonito para todos, llevamos cuatro años con este proyecto.

Miedo a las críticas.

No tengo especial miedo, creo mucho en la peli entonces entiendo que habrá gente que no le guste, que la entienda menos, más, es una peli muy arriesgada, muy auténtica y muy valiente y como tal tendrá críticas positivas y negativas. Es de las películas que más me ha gustado hacer nunca. No tengo miedo.

¿Qué tiene Macarena de María?

Creo que soy bastante inconformista como ella, estoy en búsqueda como ella y que me atrevo a decir lo que pienso y a luchar por lo que quiero.

¿Búsqueda de qué?

De la felicidad, de encontrarme a mí misma y sentirme plena.

Desprendes felicidad, alegría, emoción... ¿Qué hay detrás de todo esto?

Imagínate que no tuviera momentos de bajón, tengo muchos momentos de bajón, hay épocas mejores, peores, como todos. Ahora mismo estoy en una época preciosa, cerca de mi familia, de mis amigos, con mucha ilusión y de verdad que estoy muy contenta.

¿Cómo es trabajar con tu hermano?

Pues una suerte inmensa. Con los Javis, con los dos. Al final trabajan como una persona y tienes mucho talento, nos dan mucho cariño, nos hacen sentir libres y nos enseñan a volar sin miedo.

El reparto de 'La Llamada' / Javier Etxezarreta

¿Te exigen más?

Sí, así que eso es una suerte, han conseguido que llegue a lugares donde nunca he llegado.

El amor está en esa búsqueda.

Estoy en la búsqueda siempre, en los momentos buenos y malos, siempre hay que estar intentando encontrar lo que te hace feliz de verdad y estoy en eso pero no estoy focalizada en el amor.

¿Te gusta vivir en pareja?

Puedo estar sin pareja tranquilamente, evidentemente cuando estás en pareja y estás bien, es lo mejor que te puede pasar. Pero puedo estar sola y bien, claro que sí.

¿Más prioridad al trabajo?

Estoy dando prioridad al amor en general, de verdad. No estoy trabajando muchísimo ahora, estoy promocionando la peli y dedicándole mucho cariño y mimo y con mi familia, con mis amigos... estoy muy centrada en eso.

Estás bien que es lo importante.

Muy contenta.

De tu ruptura con Leiva.

Estoy muy bien.

¿Cómo ha sido trabajar con Esti?

Maravillosa, no la conocía y es estupenda, tiene como un par de escenas en la peli y cada vez que aparecía decía una cosa nueva que a ella se le ocurría le dejaban improvisar. Es muy divertida y lo hace muy bien.