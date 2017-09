Reunión de estrellas en Manacor

Steve Nash está sacando el máximo provecho de su viaje a la isla. La exestrella de la NBA y uno de los actuales accionistas del Real Mallorca se desplazó ayer junto al consejero delegado de la entidad bermellona, Maheta Molango, y el exjugador de la Premier League y también accionista minoritario del club, Stuart Holden, hasta Manacor para presenciar un entreno de Rafel Nadal en su academia y, posteriormente, mantener una agradable conversación con él.

El tenista manacorí regresaba a los entrenamientos tras participar, este pasado fin de semana, en la Copa Laver disputada en Praga y en la que el equipo europeo se alzó con la victoria. Steve Nash, dos veces MVP de la NBA, aprovechó la soleada mañana para presenciar desde cerca la preparación del manacorí a las órdenes de Toni Nadal, en una de las pistas de la Academia que lleva su nombre.

El encuentro no se hizo esperar y ambos deportistas mantuvieron una agradable conversación en presencia de Molango, Holden y el propio tío de Nadal. "Estoy muy contento y agradecido de que Nash y varios directivos del Mallorca hayan venido a visitarnos a la academia. He podido estar hablando un rato con él y la verdad es que me alegro de que el club esté en manos de gente a la que le gusta el deporte y que tienen una visión global del mismo. Estoy seguro de que las cosas irán a mejor con gente como ellos", argumentó el manacorí tras la charla mantenida con el exbaloncestista.

Nash, por su parte, señaló que Nadal es un deportista "excepcional" y que se sientió "encantado" de haber podido asistir a una sesión de los entrenamientos que realiza el mallorquín. "Rafel es excepcional, el Mallorca, con sus cien años de existencia, y la isla, también lo son, estoy muy contento", dijo la exestrella de la NBA, quien entregó al manacorí y a toda su familia una camiseta del Mallorca con su nombre.

Sabido es por todos el cariño y el respeto que Nadal ha profesado siempre a la entidad bermellona y la devoción que, además, siente por un deporte como el fútbol. Sin ir más lejos, en julio de 2010 Rafel se embarcó en un proyecto como accionista del conjunto bermellón, cuando el equipo militaba en Primera y estaba presidido por el diplomático Josep Pons. Año y medio después, la familia Nadal, donde también se encontraba involucrado su tío Miquel Àngel, decidió abandonar el barco y traspasar el 10 por ciento del capital del club al alemán Utz Claassen. Lo que pasó después, es sabido por todos. El inversor germano intentó consolidar un proyecto ambicioso que finalizó con el descenso a Segunda y, en enero de 2016, se hizo pública la compra del Mallorca por parte de Robert Sarver, íntimo amigo de Steve Nash.

Desde la llegada de la propiedad americana al club y el consecuente nombramiento de Maheta Molango como consejero delegado de la entidad bermellona, se pueden contar con los dedos de una mano las visitas de los propietarios a la isla. Robert Sarver estuvo presente durante el primer encuentro que el Real Mallorca afrontó esta temporada en Segunda B en Peralada, por su parte, el nuevo presidente del club, Andy Kohlberg, cargo que aceptó el pasado 8 de septiembre, todavía no ha visitado la isla desde su nombramiento, dejando patente el papel testimonial de su nueva ocupación.

Steve Nash, quien aterrizó en la isla el pasado lunes acompañado de su esposa, también aprovechó la charla con Nadal para comentar la actualidad del Mallorca, sobre el que confiesa no perderse ni un partido y levantarse a altas horas de la noche en Estados Unidos para seguirlo en directo: "Estoy muy contento por el buen inicio de Liga que está realizando el equipo. Al final los más importante es aprender de los errores que se hicieron la temporada pasada. Debemos construir un proyecto deportivo, no solo exitoso, sino también estable y duradero en el tiempo"..