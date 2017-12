"Hay estudios que indican que viajar en furgoneta puede ser bueno para la salud"

Mateu Oliver es propietario de ´Caracol and friends´, empresa de alquiler de Volkswagen restauradas. En septiembre puso en marcha el sueño que desde hacía años le rondaba por la cabeza. Comprar y restaurar furgonetas antiguas, adaptándolas para poder viajar en ellas.

-¿En furgoneta se viaja y se vive mejor?

-Es curioso que empiece con esta pregunta, porque hace muy poco leí un estudio que demostraba que viajar en furgo es bueno para la salud. Pensándolo bien, romper con la rutina, vivir nuevas experiencias, dormir escuchando el mar, despertarte donde más te apetezca ese día, etc. ¿Cómo no va a ser bueno para la salud?

-¿Las ´camper van´ han llegado para quedarse?

-Realmente siempre han estado ahí, nunca se han ido. Tenga en cuenta que las furgonetas que tenemos en Caracol and friends todas rondan los 30 años, y que la primera furgoneta camper de Volkswagen (VW), se creó en los años 50. Esto significa que siempre han estado, aunque ahora estén más cotizadas que nunca, incluso diría que hay una pequeña burbuja.

-¿Han pasado de ser casi una necesidad de hippies a una moda para pijos?

- Desde que viví mi primera experiencia en una furgo camper, siempre he pensado que los hippies eran unos visionarios. La libertad de poder mover tu ´casa´ de un lado a otro y la libertad que ello implica es algo increíble. Aunque los hippies vivían dentro, la mayoría de furgonetas camper a día de hoy se utilizan más para vacaciones o pequeñas escapadas. Aunque es cierto que se ha puesto de moda otra vez el estilo de vida vanlife y recorrer el mundo en furgoneta. Las redes sociales han impulsado mucho este movimiento.

-¿Como se le ocurrió la idea de comprar y restaurar furgonetas?; ¿Empezó ya enfocado al alquiler?

- Desde siempre he sido un gran aficionado al motor, y sobre todo a los clásicos, y como no, a las furgonetas VW, las cuales son un auténtico mito. Siempre había querido tener una, pero me parecía un desembolso demasiado grande para utilizar algunos fines de semana esporádicamente, ya que para uso diario tienen demasiado mantenimiento y no son prácticas. Por eso pensé que como yo habría más gente, y de ahí fue de donde surgió la idea de alquilar, porque a mí me gustaría poder alquilarlas. Tengo la suerte de tener herramientas, lugar donde trabajar con ellas y algunos conocimientos, por lo que gran parte lo hago yo mismo, sino sería algo inviable debido a los mimos que necesitan.

-¿Por qué todas son Volkswagen?; ¿Es la más icónica?

- Volkswagen creó una leyenda, y sus furgonetas clásicas tienen algo especial que es muy difícil de encontrar en otros modelos. A día de hoy hay muchas furgonetas camper, pero las que hacen que gires la cabeza cuando pasan son las VW clásicas, el famoso Peace & Love.

-¿Existe un turismo de furgoneta asentado en Mallorca a día de hoy?

-No, por desgracia Mallorca está enfocada a otro tipo de turismo... y es una lástima, porque el potencial que tiene en este sentido es muy grande. Existen pocos sitios destinados expresamente a ello.

-Sin apenas zonas de camping en Mallorca, ¿No resulta complicado encontrar espacios donde dormir tranquilo?

-Sí, las zonas específicas en Mallorca se pueden contar literalmente con los dedos de una mano; hay que saber dónde ir y conocer bien la normativa. Si no le importa, me gustaría aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a todos los amigos furgoneteros, turistas y usuarios de Caracol and friends, para pedirles que sabiendo que vivimos en un paraíso y tiene que mantenerse así infinitamente, entre todos tenemos que dar buena imagen por allí donde pasemos, no dejar basura y respetar las normas siempre.

-¿Cuánto cuesta camperizar una furgoneta una vez adquirida? Qué elementos son básicos?

- Es algo muy personal; desde un par de tableros que se pueden comprar en cualquier centro de bricolaje, hasta las preparaciones más exclusivas de miles y miles de euros.

-¿De dónde se saca los nombres de sus furgonetas?

-Cada nombre tiene su historia, el nombre de Caracol and friends es porque Caracol fue la primera que llegó y la bautizamos así en el viaje de recogida, por viajar con la casa a cuestas y a modo slow trip (viaje lento). Sus ´amigas´ Californication, por ser un modelo California original, por su estilo y por la famosa canción. Y finalmente Lolita la bautizó así su anterior dueña.¿Para qué cambiarlo?