El pleno de Pollença debatirá sobre el referéndum catalán

Alternativa per Pollença ha presentado una moción de apoyo al referéndum de Catalunya y de solidaridad con los "represaliados" por el gobierno central por "defender la democracia y la autodeterminación". La propuesta será debatida en el pleno previsto para esta semana. Alternativa considera que, ante la "escalada represiva del Estado", no podía seguir en silencio. A su entender, el papel de las formaciones de izquierdas "es el de dar apoyo al referéndum y no callar". En otros municipios también se debatirán mociones similares.