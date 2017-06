Més-Esquerra de Manacor ofrece su ayuda a fin de que el Plan General se apruebe en un año

Miquel Oliver, exalcalde bajo las siglas de Més-Esquerra, y actual jefe de la oposición en el ayuntamiento de Manacor, planteó ayer un ofrecimiento al alcalde Pedro Rosselló (PP) en relación al Plan General de Manacor en base a todo lo sucedido en los últimos dos años. Precisamente ayer se cumplía un año de la aprobación inicial, y falta sólo un año de moratoria respecto a la reclamación de expropiaciones millonarias de zonas verdes.

Més-Esquerra recuerda que desde que el consistorio presidido por Antoni Pastor iniciara la tramitación del Plan General de Manacor, han estado al frente del proyecto cinco técnicos, fruto de las sucesivas dimisiones o ceses. "Esto ha creado, en muy pocos años, el desmantelamiento del departamento de Urbanismo y una sensación generalizada de que las cosas se hacen muy mal, tanto que incluso surgen muchas dudas y sombras referente al hecho que ahora acaba de salir a licitación pública la redacción final del Plan General por parte de una empresa", reprocha la coalición ecosoberanista y republicana.

Por todo ello y también "por la situación de amenaza en que se encuentra el consistorio si en junio de 2018 el Plan General no está aprobado; por los cambios de estrategia que ha realizado el equipo de gobierno sin ningún resultado mínimamente aceptable; por no saber cómo se tramitarán ni en qué sentido se resolverán las alegaciones presentadas -muchas no dependen de una valoración técnica sino política- y por la incapacidad que ha demostrado el equipo de gobierno, ofrecemos nuestra ayuda".