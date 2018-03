El tramvia: passat i futur de Palma

Antoni Maura a Portopí, del Born a la porta de Sant Antoni, de la porta de Sant Antoni als Hostalets; dels Hostalets al Pont d´Inca, del Molinar a l´Arenal, de Santa Catalina a Son Roca i de la Bonanova a Gènova. Aquests són alguns dels recorreguts de l´antic tramvia de Palma. Mal de creure? A principis de segle XX era una realitat fins que l´any 1952, per iniciativa privada, entraren en funcionament algunes línies d´autobusos. Més tard es va substituir la xarxa de tramvies per l´actual EMT.

La idea del tramvia no és inventada; no surt del no-res. Per a projectar la Palma del futur, moderna i sostenible, basta que mirem enrere: el primer tramvia de Palma va arribar l´any 1870, gairebé 60 anys després del primer tramvia del món: el que es va posar en marxa a Nova York l´any 1832. Des de llavors, Palma ha canviat molt i ara, amb més de 400.000 habitants i amb la concentració de la meitat de les pernoctacions turístiques reglades a Mallorca a la badia de Palma, és totalment necessari equipar la ciutat amb un transport públic d´alta capacitat que pugui estructurar la realitat metropolitana actual.

Les línies de l´EMT que connecten la Platja de Palma i l´aeroport amb la ciutat transporten més de quinze milions de passatgers a l'any. El tramvia és un transport que milloraria la qualitat de l´espai públic i podria fer front a aquest problema actual que ens obliga a dependre del vehicle privat. Perquè el tramvia ha de ser el símbol de la Palma del futur:

-El tramvia com a transport públic pot ser tan eficient i competitiu com el vehicle privat.

-El tramvia és una oportunitat sostenible per a connectar llocs de residència amb els llocs de feina, d´oci i d´esplai; per a portar la qualificació al centre de la ciutat, des del Parc Bit, des de la UIB i des del nou districte creatiu del Nou Llevant i el Moll Vell.

-El tramvia és un espai de convivència. Tal com deia Santiago Rusiñol a L´illa de la calma (1912), és un mitjà que genera complicitats entre els seus usuaris i fa de Palma una ciutat molt més cohesionada: "Més que una eina per fer camí, ve a ser una mena de casino o una reunió familiar per a tenir les seves converses."

-El tramvia ha de ser un transport públic que garanteixi la fiabilitat pel que fa al temps de recorregut, la freqüència de pas i l´arribada a la destinació.

En definitiva, el tramvia de Palma ha de ser una realitat: un tramvia públic capaç de millorar la qualitat de vida de la gent, amb la qual la ciutadania es pugui desplaçar de forma més amable i menys contaminant que amb vehicle motoritzat. Donem-nos l´oportunitat de canviar la mobilitat de Palma perquè només així aconseguirem rompre la dependència del vehicle privat. Aquest ha de ser l'objectiu dels pròxims quatre anys: dotar Palma del tramvia.

* Batle de Palma