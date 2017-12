S'han de regular les guarderies?

La meva resposta a aquesta pregunta és que sí. I aprofit aquest article per explicar com he arribat a aquesta conclusió.



Situació actual

A Balears, el decret 60/2008 estableix els requisits mínims dels centres de primer cicle d´educació infantil, els centres coneguts com a escoletes. La finalitat política del decret era que tots els centres fossin educatius. El Tribunal Superior de Justícia, arran d´un recurs, va fallar, l´any 2010 (sentència núm 202/2010, de 18 de març), que el decret era conforme a dret i que aquests centres tenien una funció educativa, però especificava que les condicions que regula el decret no afecten els centres que tenen una funció de guarda o custòdia de menors, els centres coneguts com a guarderies.

Posteriorment, el Tribunal Suprem, l´any 2012 (mitjançant la sentència 1401/2012), crea jurisprudència especificant que les escoletes educatives i les guarderies han de poder conviure com a oferta de serveis per als pares i mares que els requereixin. Així doncs, a Balears tenim regulades les escoletes educatives però no les guarderies.



Què està passant?

Pel fet de no tenir les guarderies regulades, és a dir, amb una normativa específica, amb una simple llicència d´activitat municipal i un certificat d´instal·lació elèctrica es pot obrir una guarderia, les mateixes autoritzacions necessàries per obrir una merceria o una perruqueria, per posar dos exemples d´activitats molt diferents a les d´una guarderia.

Es demana un titulació o formació mínima per dirigir una guarderia? No. Es demana una titulació o formació mínima per fer feina a una guarderia? No. És obligatori separar grups per edat entre els 0 i els 3 anys? No. Hi ha obligació de separar espais com ara menjador, pati, canviadors, etc.? No. L´efecte pràctic de la manca de regulació específica és que hi ha guarderies dignes però d´altres d´ubicades a qualsevol lloc amb escasses condicions, pisos molt petits i, fins i tot, cotxeries; hi ha guarderies dirigides per professionals i d´altres per persones que no tenen cap nivell d´estudis.



Què es vol canviar amb la

regulació?

Es pretén posar condicions a totes aquestes qüestions i a d´altres. Es vol exigir una titulació universitària al director o directora de la guarderia; es vol exigir que cada centre tengui un programa d´intervenció elaborat per un mestre d´educació infantil; exigir la titulació mínima d´FP o equivalent a les persones que facin feina a la guarderia; establir espais diferenciats per a sales, menjador, pati, canviador, bressol, etc., i exigir unes condicions higièniques específiques.

Per què es fa des de la conselleria de Serveis Socials? La lectura jurídica de la Sentència interpreta que les guarderies tenen una funció assistencial no educativa, i introduir el concepte "assistencial" en matèria d´educació no ens pareixia adient. Quedava més clarificat si les dues opcions es tractaven des de dues conselleries diferents. La conselleria de Serveis Socials i Cooperació té les competències en menors i família. Així, el decret del Govern serà de principis generals, perquè les competències en la regulació insular de serveis assistencials són dels consells.

La voluntat del Govern de regular aquesta situació està generant controvèrsia i suscitant una sèrie de temors i dubtes:

l Es manifesta que el Govern, d´aquesta manera, aposta per les guarderies enfront de les escoletes. No és cert. El Govern defensa i defensarà el model educatiu a totes les edats. Del 2016 a finals del 2018 la conselleria d´Educació i Universitat haurà invertit 5.187.950 euros. És suficient? No, tenim clar que hem de continuar invertint. D´altra banda, és una sentència del Tribunal Suprem la que possibilita la convivència de les dues opcions, no és el Govern.

Aconseguir l´objectiu que hi hagi oferta educativa suficient per a 0-3 anys és una inversió a llarg termini; mentre no hi hagi l´oferta educativa suficient, les guarderies són una realitat que necessita regulació.

l S´expressa el temor que això pot generar l´obertura de més guarderies enfront de les escoletes educatives. No puc compartir aquesta predicció. Ara és molt fàcil obrir una guarderia, amb la regulació serà més difícil, es necessitarà més inversió econòmica per part de la persona que la vulgui obrir, ho pensarà més i millor. Algunes guarderies avui en funcionament no es podran adaptar a la normativa vigent. La menor obertura i el possible tancament d´algunes suposarà una pressió a les institucions públiques, Govern i municipis, perquè tindran més demanda d´escoletes educatives. Contràriament al que s´opina, la regulació de les guarderies promourà la creació d´escoletes públiques, el Govern n´és conscient. Seria més còmode no fer res. Actuam per responsabilitat.

l Moltes de les crítiques s´han fonamentat en un esborrany del decret. Un esborrany filtrat. El Govern encara no ha acabat de fer la proposta definitiva, encara està en debat intern entre Educació, Salut pública i Serveis Socials. Aquestes crítiques han destacat, per exemple, que l´esborrany palesa que és dedicaran 1,5 m2 per infant a una sala, obviant que hi ha quatre metres de pati per infant i més metres al menjador, etc., però ara aquest no és el debat central. El debat social i polític és si ens podem permetre no tenir les guarderies regulades.

El Govern va posar en consulta pública la necessitat de regular aquest tipus de servei. La consulta va estar oberta del 31 de maig al 20 de juny del 2017, i no es va rebre cap suggeriment en contra, només es varen rebre aportacions favorables; i n´hem informat els mitjans de comunicació, que s´han mostrat interessats en el tema. Mai no hem amagat la voluntat de fer aquesta regulació.

Amb la voluntat de facilitar un debat tan participatiu com sigui possible i aconseguir un ampli consens, el Govern ralentirà el procés de tramitació del decret que tenia previst i continuarà mantenint les reunions amb els sectors interessats i defensant la necessitat de la regulació.

Intencionadament, l´objecte d´aquest decret s´ha comparat a espais destinats a moixos, cans i gallines, i, a mi, el que em resulta preocupant és que, com a societat, tenguem regulat on deixar un moix i no estigui pensat quines són les condicions mínimes que han de tenir les guarderies.