Nadal afirma que quienes critican el turismo tienen "una rabia ideológica que les impide ver la realidad"

El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha criticado esta mañana en Palma a quienes rechazan el turismo llevados por "una rabia ideológica tal que son incapaces de ver la realidad" sobre "cómo funciona la economía en un mundo global", en referencia implícita a los mensajes a favor de limitar el turismo por parte del Govern . "Las críticas al sector son un auténtico dislate", ha afirmado Nadal en su discurso de inauguración de la Convención Nacional del PP sobre turismo, que se celebra en el Hotel Melià Victoria de Palma.

Nadal ha criticado "no sólo las medidas" como la ecotasa, sino también "los discursos". En este sentido ha recordado las actuaciones de turismofobia que se vivieron el pasado año en Balears y ha insistido en que el Gobierno central y el PP apoyará al sector turístico balear que es "emblemático" en todo el Estado. "No tiene sentido que alguien piense que el turismo es malo, salvo que quiera vivir en cuevas", ha afirmado.

El ministro ha rechazado la saturación turística argumentando que si bien en ocasiones pueden producirse situaciones de "cuello de botella", la congestión es pasajera, con "momentos puntuales que nunca son permanentes", ya que se solventa con "inversión" en infraestructuras y servicios para adecuarse a la llegada de turistas dado que en esta industria España es una potencia mundial y Balears su "buque insignia".

Junto a ello, ha defendido que una de las "revoluciones" de este siglo es "la sensibilidad climática y energética" por parte de un público con "mayor poder adquisitivo que tiene interés en cuidar el planeta". En este sentido, ha apostado por la necesidad de convertir "la marca de España y sobre todo la balear en una marca verde", que "debe reflejarse en la eficiencia energética", para lo cual ha emplazado a los establecimientos hoteleros a ir subiendo la "calificación energética" aprovechando las ayudas de la línea de créditos a través de ICO. La otra "segunda gran revolución es la digital", con una gran influencia en el sector turístico para su futuro hasta el punto de que ha sostenido que "las profesiones de futuro" con éxito serán las que combinen los conocimientos digitales y los turísticos. "Ya no hablamos de ciudades inteligentes, sino de territorios inteligentes, como por ejemplo una isla", ha dicho Nadal.

Además, ha defendido la necesidad de mantener los mercados tradicionales, como el alemán, británico, francés y de los países nórdicos, y captar a los nuevos, en especial el ruso y el chino. En ambos casos, ha afirmado que se esta produciendo un cambio ya que no sólo buscan sol y playa, sino que también quieren disfrutar del medio ambiente, por lo que ha insistido en la necesidad de potenciar este aspecto. Respecto al mercado británico, además, ha asegurado que el Gobierno central está poniendo "todo su empeño" para que las negociaciones para el Brexit "afecten lo mínimo al turismo".