"Salom y yo nos llevamos muy bien, aunque algunos quieran enfrentarnos"

El presidente del PP balear, Biel Company, afirmó ayer que mantiene buenas relaciones con la delegada del Gobierno, María Salom, y que quienes hablan sobre la posibilidad de que ella aspire a ser la candidata a la presidencia del Govern lo hacen como "línea argumental para intentar desgastar al PP" buscando un enfrentamiento interno. "Salom y yo nos llevamos muy bien", insistió Company quien añadió que cuando comenzaron a producirse estos comentarios lo hablaba con la delegada del Gobierno, pero ya han dejado de hacerlo. "A nuestra gente en los municipios les digo que no se preocupen por eso, ya que sólo se pretende confrontación" por parte de "los adversarios" políticos del PP. "Nos conocemos todos y todos sabemos a qué jugamos todos", añadió. Junto a ello, dijo no estar preocupado porque el ascenso de Ciudadanos en Cataluña se traslade a Balears a costa del PP. "Lo que tengo es ganas de empezar a confrontar ideas", dijo Company quien aseguró estar "ilusionado" por comenzar la campaña. No obstante, advirtió a Ciudadanos que no basta con tener un buen resultado, sino que lo importante es poder gobernar. Por otro lado, descartó asumir por ahora la portavocía del grupo parlamentario popular. "Creo que el PP está muy bien representado en la portavocía del Parlament por Marga Prohens", dijo Company quien consideró que "no es necesario" que él asuma la portavocía "sólo para contentar a algunos" haciendo cada semana "una pregunta de dos minutos y medio" a Armengol en los plenos.