Cambio Salou por s'Arenal

Vínculos y posibles repercusiones en Balears. Cataluña es la comunidad con la que más relaciones y colaboraciones tiene el archipiélago en ámbitos como la investigación o la salud. La situación actual y el escenario de una posible declaración de independencia está generando una serie de repercusiones directas en Balears, que por ejemplo se erige como destino alternativo en viajes del IMSERSO

El turbulento proceso independentista catalán proyecta consecuencias para Balears, especialmente en el ámbito turístico y económico. Mallorca se perfila como un buen refugio para dinero, empresas y turistas temerosos de los vaivenes que sufre la vecina Cataluña.

Hoteles

Vaticinan más reservas en una Mallorca "segura"

La inestabilidad ahuyenta al turismo y los hoteleros mallorquines esperan que el tortuoso proceso independentista que sufre Cataluña se traduzca en más pernoctaciones. "Baleares es una zona segura, más aún después de la firma del convenio de hosteleria [que garantiza un aumento del 17 por ciento en el salario de los trabajadores]. Sí creo que viajeros preocupados pueden redireccionar sus vacaciones aquí", indicó José Antonio Fernández de Alarcón, vicepresidente de la asociación hotelera de Platja de Palma.

El hotelero se felicitó porque este caluroso octubre siga animando la actividad de los establecimientos mallorquines también en temporada baja, aunque advirtió que la recuperación de mercados como Turquía restará pernoctaciones en las islas. Y vaticinó que la crisis catalana traerá más reservas. "Es fácil cambiar Salou por la Platja de Palma", ilustró.

Agencias de viajes

El IMSERSO busca alternativas a Cataluña

? Los cambios en los viajes son en los dos sentidos. Los mallorquines, especialmente los grupos de personas mayores y los viajes de estudios, están eligiendo otros destinos nacionales que no sean Cataluña, como Galicia. Incluso, personas que ya habían hecho reservas han modificado su destino. Lo ha constatado Antonio Abrines, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (AVIBA): "La demanda de viajes a Cataluña está muy por debajo de lo normal para estás fechas".

Menciona el caso de los viajes de estudios y de los grupos de personas mayores donde se nota de forma muy notable este tendencia a evitar Cataluña, incluso para viajes que tendrán lugar en enero: "Lo hacen porque no es complicado: Si no podemos ir a Port Aventura, iremos a la Warner en Madrid; si no vamos a esquiar a Lleida, iremos a Sierra Nevada".

Confirma además que para viajes del IMSERSO hay plazas en toda Cataluña, algo que no es habitual.

Puerto y aeropuerto

Son Sant Joan se mantiene a la expectativa

American Airlines, compañía que conecta Barcelona con las principales ciudades estadounidenses, ha aconsejado a sus clientes que no viajen a Catalunya los próximos días por la inestabilidad política y social, ofreciendo cambios de horarios de manera gratuita a los que ya han comprado un billete.

De momento no está previsto que las turbulencias de El Prat vayan a tener efectos en Son Sant Joan, según afirmó ayer una portavoz de AENA. American Airlines no opera en Palma, y no se contemplan vuelos redireccionados al aeródromo insular.

Tampoco está previsto que el Puerto de Palma vaya a registrar más actividad. El proceso independentista ha provocado que Citroën cambie el muelle de Barcelona por el de Valencia para exportar sus coches fabricados en Zaragoza. Otras empresas amenazan con dejar de embarcar o desembarcar en la capital catalana, pero desde la Autoridad Portuaria de Balears se descarta que manejen Palma como alternativa.

Cruceros

Posibles cambios en un sector alérgico a la incertidumbre

Barcelona es el principal puerto de cruceros de Europa, ¿podría verse afectado ese estatus por la incertidumbre actual? ¿Podría Palma ser el relevo? Alfredo Serrano, director general de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), indica que las compañías están valorando la situación y que "seguramente habrá varias" que estén reconsiderando la situación. "Cualquier incertidumbre genera dudas en un sector tan conservador como el de los cruceros", razona.

Economía

El Govern no ha cuantificado el coste para Balears de una posible independencia

El Govern está muy pendiente de lo que sucede en Catalunya, pero no se pronuncia públicamente. Una hipotética independencia obligaría a las islas a aumentar su aportación al Estado con toda serguridad, pero por ahora no hay números.

Por otro lado, las negociaciones abiertas con Madrid para acordar un nuevo REB (Régimen Especial para Balears) no altera su calendario. Hay prevista una reunión con secretarios de Estado la segunda quincena de este mes.

Educación e investigación

Una docena de colaboraciones con investigadores catalanes

La Universitat de les Illes Balears mantiene una estrecha relación con todas las universidades de Cataluña, además de formar parte de la Xarxa Vives que engloba a todas las universidades ubicadas en territorios de habla catalana. Doce universidades catalanas participan en proyectos de investigación liderados por la UIB, mientras que once catalanes están trabajando en proyectos de la UIB. Además, la institución balear ganó junto a la Universitat de Girona la convocatoria nacional de Campus de Excelencia gracias a un proyecto conjunto, pero como la convocatoria quedó sin dotación presupuestaria por los recortes "en realidad no afectaría".

Así lo ve Jordi Llabrés, vicerrector de Innovación y Relaciones Institucionales, que además alude al carácter "universal" de las universidades, acostumbradas a colaborar con instituciones de todo el mundo, para aventurar que todo continuará sin problemas. Además, con las universidades de la Xarxa Vives existe una relación "aún más próxima por la afinidad cultural".

Por otro lado, cabe destacar que Cataluña es el principal destino de los baleares que estudian la carrera en la península: algo más del 50% de los jóvenes que hacen la Selectividad en la UIB se matriculan en universidades catalanas (unos 600 estudiantes).

Sanidad

Cataluña, destino del 80% de los pacientes trasladados por el IB-Salut para recibir tratamientos

El 80% de los pacientes que cada año el IB-Salut traslada fuera de Balears para recibir tratamientos que no ofrece la sanidad pública balear son derivados a hospitales de Cataluña. El ejemplo más recurrente es el de las personas que sufren quemaduras de gravedad y son trasladadas a la pertinente unidad especializada de la Vall d´Hebron.