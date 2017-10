El Govern defiende que la subida salarial debe de llegar a todos los trabajadores isleños

Todos los sectores económicos de las islas están creciendo, por lo que todos están en disposición de aplicar subidas salariales a sus trabajadores, según ha subrayado el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, aunque con un matiz: esa mejoría en sus cuentas de resultados no está siendo uniforme, por lo que este alza en las retribuciones no puede ser igual para todos y no tiene por qué alcanzar la que se ha obtenido en el convenio de hostelería.

Respecto a este último acuerdo, considera que el sector de la restauración y del ocio nocturno están en disposición de asumir, al igual que los hoteleros, el aumento en las retribuciones del 17% en cuatro años.

Negueruela ha hecho estas declaraciones tras recordar que en la presentación de los datos del paro de los últimos meses ha venido reivindicando la mejora salarial como una de las asignaturas pendientes para mejorar la calidad del empleo, y ha considerado que el acuerdo entre patronal y sindicatos alcanzado en hostelería, como el que antes se consiguió en comercio, suponen que por fin se ha puesto en marcha ese reparto de la riqueza que está generando la economía isleña.

Al mismo tiempo, ha criticado al PP balear respecto a su indefinición respecto a si respalda o no la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.

Respecto a la situación del mercado laboral de las islas, la radiografía mantiene el carácter positivo de los últimos meses, al tiempo que refleja un hecho de especial relevancia, como es el alargamiento de la temporada turística.

La cifra de personas con empleo de septiembre se situó en 545.673, la más alta de la historia de las islas en esas fechas y un 5,1% superior a la que se daba un año atrás. En cuanto al número de parados, alcanzó los 42.415, un 12,1% menos que doce meses atrás. El desempleo crece un 5,1% se si compara con agosto, lo que resulta habitual en una economía estacional como la balear.

A la hora de analizar la letra pequeña de estas cifras, se destaca el impulso que registra la contratación a jornada completa frente al descenso del tiempo parcial, o el aumento en el número de personas que mantienen su puesto de trabajo a lo largo de todo el año o al menos durante nueve meses.

En cuanto al paro, se valora el fuerte descenso que se está dando entre los desocupados de larga duración, del 18,8% en el último año, superior a la media.

Como aspecto negativo, el conseller ha lamentado que el 54,1% de los desempleados de las islas no esté cobrando ningún tipo de prestación, por lo que ha reclamado ante el Gobierno central una reforma en los sistemas de protección.

La mejoría alcanza además a todos los sectores, pero es especialmente intensa en la construcción, donde el empleo crece un 12,2% en el último año y el paro desciende un 20,4%.