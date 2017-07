Pintadas machistas contra la consellera de Territorio por el desdoblamiento Llucmajor-Campos

La aprobación del proyecto de desdoblamiento de la carretera Llucmajor-Campos les está costando a los responsables del equipo de gobierno Consell de Mallorca (PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos) numerosas críticas. No obstante, la imagen difundida hoy en las redes sociales va mucho más allá por su mensaje machista y denigrante contra la máxima responsable política de este proyecto, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido.

En la pintada realizada en una pared puede leerse "Mercedes Garrido, asfaltad (sic) sa cotorra".

Garrido ha reaccionado a las pintadas en su página de Facebook explicando el proyecto y afirmando que "la crítica y la discrepancia las entiendo y las acepto, lo que no entiendo ni acepto el ataque personal y el insulto, y mucho menos en los alrededores de la vida familiar, por mucho que el atacado sea cargo público. Hay líneas rojas que no podemos aceptar que se traspasen, todo no vale".

Tras haberse hecho públicas las pintadas, la consellera insular ha recibido el apoyo de numerosas personas y cargos del Consell.